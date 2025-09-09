Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Fernsehen Schweiz: Patriotische Aktivisten erstmals wegen Meinungsdelikten angeklagt

Schweiz: Patriotische Aktivisten erstmals wegen Meinungsdelikten angeklagt

Freigeschaltet am 09.09.2025 um 10:00 durch Sanjo Babić
Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Juristische Repressionen gegen Kritiker erfolgen nun erstmals auch in der Schweiz. Die Staatsanwaltschaft Zürich bereitet derzeit einen Monsterprozess gegen die patriotische Aktionsgruppe „Junge Tat“ vor. Den insgesamt neun betroffenen Aktivisten drohen für Parolen wie „Familie statt Gender-Ideologie“ horrende Geldstrafen – und einigen sogar das Gefängnis. AUF1-Korrespondent Stefan Thöny traf die beiden Hauptangeklagten der „Jungen Tat“, das Leiter-Duo Tobias Lingg und Manuel Corchia, zum Gespräch.

Schweiz: Patriotische Aktivisten erstmals wegen Meinungsdelikten angeklagt

Quelle: AUF1

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte hagelt in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige