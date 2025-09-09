Schweiz: Patriotische Aktivisten erstmals wegen Meinungsdelikten angeklagt

Juristische Repressionen gegen Kritiker erfolgen nun erstmals auch in der Schweiz. Die Staatsanwaltschaft Zürich bereitet derzeit einen Monsterprozess gegen die patriotische Aktionsgruppe „Junge Tat“ vor. Den insgesamt neun betroffenen Aktivisten drohen für Parolen wie „Familie statt Gender-Ideologie“ horrende Geldstrafen – und einigen sogar das Gefängnis. AUF1-Korrespondent Stefan Thöny traf die beiden Hauptangeklagten der „Jungen Tat“, das Leiter-Duo Tobias Lingg und Manuel Corchia, zum Gespräch.

Schweiz: Patriotische Aktivisten erstmals wegen Meinungsdelikten angeklagt Quelle: AUF1