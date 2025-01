Nachrichten AUF1 vom 27. Januar 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Stefan Magnet: „CDU macht Wahlkampf auf dem Rücken der Opfer von Aschaffenburg“

+ Manipulation von Bundestagswahl? Wahlbeobachter machen sich bereit

+ Vor Bundestagswahl: Grünen-Ministerin verlängert Zahlungen für „Kampf gegen Rechts“

+ Globale Entwicklung: Neue mRNA-Spritzen gegen Krebs in USA, Russland und Europa!

+ WHO schädigt Bevölkerung massivst – um Pharma-Industrie mit Billionen zu versorgen!

+ Farbrevolution in Slowakei? Premier Fico warnt vor neuem Maidan

+ NATO-Marine entert Schiff in der Ostsee: Welche Rolle spielen die geheimnisvollen Agenten?

+ Koalitions-Krimi geht weiter: Schlagabtausch zwischen FPÖ und ÖVP

+ Vorstellung von Rechtsextremismus-Bericht – AUF1 darf keine Fragen stellen

Quelle: AUF1