„Wir sind ein gezeichneter Bezirk“: Der FPÖ-Wahlerfolg in Wien-Floridsdorf

Der durchschlagende Erfolg der FPÖ bei den Nationalratswahlen am vergangenen Sonntag hat das System nachhaltig schockiert. Selbst im roten Wien haben die Freiheitlichen stark zulegen können – so etwa in Floridsdorf, wo man mit über 30 Prozent die SPÖ überholen konnte. Doch was sind die Gründe dafür?

AUF1-Innenpolitik-Redakteur Philipp Huemer war im 21. Wiener Gemeindebezirk vor Ort und hat mit den Menschen in jenen Wahlsprengeln gesprochen, wo die FPÖ besonders gut abgeschnitten hat. Quelle: AUF1