Wann ist der richtige Zeitpunkt für Sex gekommen?

Manchmal machen Sie im Leben neue Bekanntschaften. Es ist in dem Fall oft so, dass Sie sich auch Zärtlichkeiten und mehr vorstellen können. Die Frage stellt sich, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, an dem Sie in einer neuen Bekanntschaft weitergehen können. Das ist natürlich nicht immer ganz einfach zu sagen. Es kommt hierbei wohl immer auf beide Beteiligte an. Wenn Sie ein bisschen Vertrauen gewonnen haben, können Sie eigentlich über alles reden. Das heißt, dass man auch über das Thema Zweisamkeit und Sex reden kann. Es ist schön, wenn sich die Partner in dieser Hinsicht einig sind. Nur in dem Fall können sexuelle Erlebnisse schön und angenehmen werden. Nicht immer ist ganz klar, wann der Zeitpunkt gekommen ist, um über solche Dinge zu reden.