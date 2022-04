Penis, bestes Stück des Mannes? 11,2% der JOYclub-Männer sagen "Ja".

Der Penis sei das beste Stück des Mannes, heißt es oft. Ist das in Zeiten von unerreichbaren Schönheitsnormen und Standardwerten wirklich so oder handelt es sich eher um eine abgedroschene Phrase? 3.064 Männer der sexpositiven Online-Community JOYclub haben Auskunft gegeben - und intime Einblicke in das Verhältnis zu ihrem Penis gewährt.