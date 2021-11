Sexspielzeug für Männer – Lebe deinen Sex-Traum

Der Markt für Sex Toys wird kontinuierlich optimiert. Stetig gibt es neue Produkte – und dabei kommt die Männerwelt nicht zu kurz. Obwohl Sex Toys in der Frauenwelt schon lange etabliert sind, erfährt Sexspielzeug für Männer meist weniger Bekanntheit. Dabei hat auch hier der Markt einiges an Produktvarianten zu bieten, die Man(n) glücklich machen können. Wir wollen euch in diesem Beitrag erklären, welchesSexspielzeug für Männer es gibt, was ihr dabei beachten solltet und an welche Händler ihr euch wenden könnt.

Für die Herstellung der Sex Toys werden hochwertige Materialien verwendet. Das Sexspielzeug für Männer bestehtnämlich mittlerweile aus thermoplastischen Elastomeren (TPE) oder qualitätsvollem Silikon. Dies sorgt beim Gebrauch für ein ultrarealistisches Gefühl und sieht dazu noch sehr echt aus.



Sexspielzeug für Männer – Die Qual der Wahl



Das Sexspielzeug für Männer unterscheidet sich vor allem hinsichtlich der Größe: es gibt eine unzählige Anzahl an Produktvarianten. Von kleineren Exemplaren wie eine Taschenmuschi, bis hin zu größerem Sexspielzeug für Männer wie einem Sex Torso oder Half Body. Für jeden Wunsch ist etwas dabei. Mit den Sex Toys kann man seinen individuellen Vorstellungen nachgehen und voll auf seine Kosten kommen.



Auch im Rahmen einzelner Kategorien kann man seinen Traum erfüllen. Man hat nämlich die Wahl zwischen unterschiedlichen Auswahloptionen. Vielleicht findet man auch das das Hintertürchen besser. Bestimmte Wünsche bezüglich der Schamlippen und auch der Schambehaarung kann man bestimmen. Man sollte definitiv wissen: bei der Auswahl hinsichtlich eines passenden Sexspielzeug für Männer werden keine Schranken gesetzt!



Spielzeuge für Männer im Vergleich





Fleshlight– Treffe auf deinen Star



Auf dem Sexspielzeugmarkt ist die Marke Fleshlight® weit verbreitet. Einzigartig an den Produkten von Fleshlight® ist, dass man seinem Pornoliebling ganz nah sein kann. Die Marke kollaboriert nämlich mit berühmten Pornodarstellern und bringt Sexspielzeug für Männer auf den Markt, mit dem man auf seinen Liebling treffen kann.

In der Kategorie Fleshlight® Girls kann man sich mit bekannten Persönlichkeiten wie Alexis Texas, Lana Rhoades oder Elsa Jean vergnügen und mit ihnen schöne Stunden verbringen. Denn die Vaginen der bekannten Pornodarstellerinnen werden so nachkonstruiert, dass man mit ihnen Sex haben kann. Weiter kann man mit den Sex Toys aus der Kategorie Fleshlight® GuysSex mit Pornostars wie Diego San, Mick Blue oder Brent Everett haben. Hierfür wurden die Sex Toys (in diesem Fall Dildos) so nachgebildet, dass man mit einem deiner heißen Lieblinge jederzeit Sex haben kann.



Falls man auf der Suche nach einem neuen sexuellen Abenteuer ist, dann ist die Marke Fleshlight® also genau richtig! Denn diese Toys fühlen sich nicht nur echt an – man kann seinen Idolen jederzeit nahe sein und sich mit ihnen vergnügen.



Sexspielzeug für Männer: Das Schöne an einer Taschenmuschi



Praktisch an einer Taschenmuschi zum Kaufen ist insbesondere ihre vorteilhafte Größe. Sie ist klein und dadurch handlich. Zudem kann man sie beliebig unterbringen. Taschenmuschis sind nichts anderes als Abbildungen von Vaginen, die einen beglücken können. Diese sind in der Regel aus dem Material TPE hergestellt. Dadurch fühlt sich dieses Sexspielzeug für Männer sehr echt an. Bei diesen Sex Toys kannst du meist auch noch das Aussehen der Schamlippen bestimmen.Mit einer Taschenmuschi kann man also nicht nur unglaublich viel Spaß haben. Sie ist im Vergleich zu anderemSexspielzeug für Männer auch kostengünstig.



Wie dich ein Masturbator glücklich macht



Variabel einsetzbar, handlich und innovativ: ein Masturbator ist für die Selbstbefriedigung perfekt geeignet. Man muss sich mit diesem Sexspielzeug für Männer nicht „nur“ mit einer Vagina vergnügen – man kann sich von diesem Toy auch ganz einfach einen blasen lassen. Wie das geht? Durch stetige Weiterentwicklung werden mittlerweile überwiegend elektronische Masturbatoren angeboten. Diese Sex Toys nehmen die ganze Arbeit auf sich und schenken dabei unglaublich viel Freude. Falls man Angst hat, dass dies dem Ganzen etwas Realität entzieht, kann man hier beruhigen: dieses Sexspielzeug für Männer kann stöhnen, vibrieren und saugen. Perfekt also, um sich zu befriedigen und ins Schlaraffenland zu bringen.



Sex Torso – Begebe dich auf ein neues Abenteuer



Sex Torsos können Schwung ins Sexleben bringen und für reichlich Abwechslung sorgen. Bei diesem Sexspielzeug für Männer hat man die Wahl: anal oder vaginal? Man kann selbst entscheiden, welche Liebesöffnung einen beglücken soll. Weiter kann das Sex Torso auch Brüste haben, was beim Sex für einen (noch) schöneren Anblick sorgen kann. Ein weiterer Vorteil dieses Sexspielzeug für Männer ist definitiv seine Widerstandsfähigkeit. Sex Torsos sind nämlich sehr robust, was Sex in jeglichen Positionen einfach möglich macht. Man kann also entscheiden, wie hart man sein Sexspielzeug für Männer behandelt.



Sexspielzeug für Männer: Wo finde ich etwas Passendes?



In Sachen Sexspielzeug für Männer steht – so wie bei vielen anderem auch – nicht nur ein Produkt zur Auswahl. Es gibt viele verschiedene Produkteund Anbieter. Deshalb ist es wichtig, sich vor dem Kauf eines Sexspielzeug für Männer damit auseinanderzusetzen und verschiedene Händler zu vergleichen. Ein gutes Indiz dafür sind die Rezensionen eines Anbieters. Um sich genau diese Arbeit zu erleichtern, haben wir uns nach einem geeigneten Händlerin der Branche Sexspielzeug für Männer erkundigt.



Ein seriöser Anbieter rund um das Thema Sexspielzeug für Männer ist zum Beispiel dolloro®. Der deutsche Online-Shop wurde sogar auf dem Markt für Sexspielzeug als Spitzenhändler zertifiziert. Bei dolloro® kann man sich aus einer großen Auswahl an Sexspielzeug für Männer und Sexpuppen für das passende Produkt entscheiden. Man profitiert außerdem von einer kompetenten Kundenberatung. Der gesamte Kauf- und Bestellvorgang verläuft diskret. Der Fachhändler im Bereich Sexspielzeug für Männer verfolgt das Ziel, stets auf dem neusten Stand zu sein und lässt diesbezüglich auch keine Wünsche offen.



Was man auf jeden Fall wissen sollte: dolloro® kann man auch live erleben – nämlich im eigenen Showroom. Dort hat man die Möglichkeit, Sex Toys sowie Sexpuppen zu begutachten und zu fühlen. Eine riesengroße Auswahl an Sexspielzeug für Männer ist in dem Showroom ausgestellt und wartet darauf, entdeckt zu werden. Am besten man macht sich selbst ein Bild von den ultrarealistischen Produkten und lässt sich auf der Website des Fachhändlers von der großen Produktvielfalt inspirieren.



Sexspielzeug für Männer – Bist du bereit für völlig neue sexuelle Erfahrungen?

Längst wird es Zeit, dass auch Sexspielzeug für Männer zum Alltag dazugehört und Männerherzen höherschlagen lässt. Mit dem passenden Sexspielzeug für Männer kann man sich auch gleichzeitig in seiner Sexualität unabhängiger machen und selbst beglücken. Dabei spielt es keine Rolle, für welches Sexspielzeug für Männer man sich am Ende des Tages entscheidet: von der Taschenmuschi bis hin zum Half Body oder der Sexpuppe. Vor dem Kauf eines Sexspielzeug für Männer, sollte man nur sicherstellen, dass der Händler serös und diskret ist.



----