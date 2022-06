JOYclub legt offen - jeder Dritte im Freundeskreis ist bisexuell

To bi or not to bi, das ist hier die Frage. Einmal mehr seit Bisexualität in aller Munde ist. Dem Erfolg der Bestseller-Autorin Julia Shaw sei Dank. Die sexpositive Online-Community JOYclub verrät: So bi ist Deutschland und so geht's bisexuellen und bi-interessierten Menschen in unserer Gesellschaft.