LOVE TRIANGLE - Nimm mich! Überall und jederzeit

Mit dem Launch der kostenlosen SATISFYER CONNECT App beginnt die wohl aufregendste, erotischste Reise. Im Gepäck: grenzenlose Möglichkeiten. Ab sofort sorgt der neue Appkompatible SATISFYER LOVE TRIANGLE als verführerischer Reisebegleiter für weitere lustvolle Reize und ständig neue Wege, die eigene Sexualität mit oder ohne den Partner zu erkunden - egal ob nah beieinander oder über jegliche Entfernung hinweg.

Die SATISFYER CONNECT App ist der Meilenstein, der das sinnliche Treiben in neue Sphären katapultiert und mit vielseitigsten Funktionen eine nie dagewesene sexuelle Erlebniswelt schafft. Grenzenlose Konnektivität bietet das Feature "Partner Fernsteuerung" über das Internet, welches es nicht nur ermöglicht die Kontrolle des eigenen App Devices in die Hände des Partners zu geben, sondern auch den direkten Austausch mit dem Partner per Textmessages oder Videotelefonie beinhaltet. Vorinstallierte Programme können abgespielt, aber auch eigene kreiert und abgespeichert werden. "Ambient Sound" und "Music Vibes" sorgen zusätzlich für ein multi-sensorisches Erlebnis, indem Umgebungsgeräusche und Musik in Vibrations- und Rhythmusmuster übertragen werden können.

Ab sofort auf EIS.de verfügbar: Der Newcomer der branchengrößten Auswahl an App-kompatiblen Sexual Wellness Devices

SATISFYER LOVE TRIANGLE - Der lustvolle Begleiter on the road mit hygienischer Tarnkappe. Der SATISFYER LOVE TRIAGLE besticht mit seinem eleganten Design und kann dank hygienischer Verschluss-Kappe problemlos und dieskret in der Handtasche auf seinen nächsten Einsatz warten. Er verwöhnt mit der patentierten Air Pulse Technologie, bei der sich ein weicher Silikonaufsatz um die Klitoris legt und berührungslos sanfte Druckwellen abgibt. Zusätzlich können Vibrationen entsprechend individueller Vorlieben hinzugeschaltet werden, die dann das umliegende Gewebe stimulieren und den Blutfluss in dieser Körperregion anregen. Mit unabhängig gesteuerten Motoren und aufgrund seiner Form, lässt sich dieses Juwel außerdem als Lay-On Vibrator verwenden. Der wasserdichte SATISFYER LOVE TRINAGLE eignet sich perfekt für die nächste Badewannenauszeit und beamt gekonnt in den siebten Himmel und darüber hinaus! Verbunden mit der neuen SATISFYER CONNECT App sorgt der SATISFYER LOVE TRIANGLE für besonders aufregende Momente und bietet ungeahnte Möglichkeiten. Durch die verschiedenen Features wie die Rhythmus- und Vibrationssteuerung durch Umgebungsgeräusche oder die Partner Fernsteuerung werden ganz neue, sexuelle Erlebniswelten entfacht.



SATISFYER CONNECT - Eine App, endlose Höhepunkte



- Partner Fernsteuerung: Grenzenlose Verbindung rund um die Welt durch Steuerung der App-Devices über das Internet inkl. Chat- und Videotelefonie-Funktion für einen direkten Austausch mit dem Partner

- Music Vibes: Wiedergabe von gestreamter oder eigener Musik, die gleichzeitig in Rhythmus- und Vibrationsmuster übertragen wird

- Programm Play: Abspielen vorinstallierter Programme

- Ambient Sound: Rhythmus- und Vibrationssteuerung durch Umgebungsgeräusche

- Live Steuerung: Erstellung eigener Vibrations- und Rhythmusmuster

- Bedienung über iOS-Watch

- Gleichzeitige Steuerung von bis zu vier Geräten

- Verfügbar in mehr als 30 Sprachen

- Ausgezeichnet mit dem CES TWICE PICKS Award* als beste Handy-App der gesamten Unterhaltungselektronik

- Implementierung starker Verbindungsprinzipien, die Satisfyer App Devices nicht nur mit dem mobilen Gerät oder der Apple Watch koppeln, sondern verschlüsselte Sicherheitsschlüssel austauschen, um eine vertrauenswürdige Verbindung sicherzustellen



Curvy 1+



- Premium Look & Feel durch Verwendung matter und glänzender Materialien - Berührungslose Druckwellenstimulation der Klitoris mit etwas größerem Kopf für ein besonders intensives Erlebnis

- Vibration

- Zwei unabhängige Motoren

- Erhältlich in edlem Schwarz, Bordeauxrot oder Weiß



Curvy 2+

- Schichtes Design druch mattes Material

- Berührungslose Druckwellenstimulation der Klitoris mit etwas größerem Kopf für ein besonders intensives Erlebnis

- Vibration

- Zwei unabhängige Motoren

- Erhältlich in zartem Rosa und Schwarz



Curvy 3+



- Steilere Formgebung mit kleinerm Kopf zur gezielten Stimulation

- Berührungslose Druckwellenstimulation der Klitoris

- Vibration - Als Auflegevibrator verwendbar

- Erhältlich in zartem Mint, Rosa und Schwarz



Alle Neuheiten sind zum Preis von EUR 39,99 auf Eis.de erhältlich. Die SATISFYER CONNECT App kann im App Store und im Google Playstore kostenlos heruntergeladen werden.

Quelle: Satisfyer (obs)