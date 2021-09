Tschechien: Pärchen beim Liebesakt auf Kirchturm erwischt

Im tschechischen Pilsen (Plzen) hat sich ein Paar auf einem Kirchturm der Lust hingeben wollen und ist nach Polizeiangaben dabei erwischt worden. Dies schreibt das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es diesbezüglich auf deren deutschen Webseite: "Eine Frau filmte die beiden und spielte die Aufnahme dann Streifenpolizisten vor. Bei der Polizei kam der Sex auf dem Kirchturm allerdings gar nicht gut an. Die herbeigerufene Streife erwischte das Pärchen dann in flagranti auf der Aussichtsplattform der St.-Bartholomäus-Kathedrale. Demnach ereignete sich der Vorfall bereits am Samstag kurz vor Mittag.

Der 37 Jahre alte Mann und die sechs Jahre jüngere Frau behaupteten, sich lange nicht gesehen zu haben und ihr Wiedersehen hätten feiern wollen, teilte eine Polizeisprecherin am Dienstag mit. Das lustvolle Abenteuer endete für sie mit einer Geldstrafe wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses.

Der Turm der St.-Bartholomäus-Kathedrale ist mit knapp 103 Metern der höchste Kirchturm in Tschechien. Die Aussichtsplattform befindet sich in einer Höhe von 62 Metern. Das gotische Wahrzeichen im Stadtzentrum ist Sitz des katholischen Bischofs Tomas Holub. Rund 90 Kilometer westlich von Prag liegt die Brauerei- und Industriestadt mit knapp 180.000 Einwohnern."

Quelle: SNA News (Deutschland)