Mit Niklas Becker eine Partnerin auf Augenhöhe finden

Bei vielen Männern will es in Sachen Liebe einfach nicht klappen: Entweder haben sie gar keinen Kontakt zu Frauen, oder sie rutschen in die berühmt-berüchtigte "Freundschaftszone". Probleme, die Niklas Becker aus eigener Erfahrung kennt - die er jedoch erfolgreich überwinden konnte. Heute hilft der Datingexperte und Berater anderen Männern, eine Partnerin auf Augenhöhe zu finden. Was hinter seinem Erfolgsgeheimnis steckt, verrät dieser Artikel.