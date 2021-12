MBA, ONS, DTF: Wie diese Codes das Online-Dating verbessern

"Und? Was suchst du hier?" - die meisten Nutzer von Online-Dating-Plattformen werden diese Frage schon einmal von ihrem potenziellen Flirt-Partner gehört haben. Denn was den meisten Singles beim Kennenlernen fehlt, online sowie offline, ist Ehrlichkeit mit sich und anderen. Nur wer genau weiß, was er oder sie von einer Beziehung erwartet, und dies auch offen an sein Gegenüber kommuniziert, kann Enttäuschungen umgehen.