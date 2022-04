Inspiration von Lelo: Die neue Lust durch die Lieblingsserien

In den vergangenen Wochen haben wir viele spannende Serienstarts mitverfolgt. So ist auch einer unserer Streaming-Favoriten in die zweite Staffel gegangen und wir konnten unter der Produktion erneut mit der Londoner High Society aus dem frühen 19. Jahrhundert mitfiebern. Daphne, Anthony, Kate & Co. haben ihren Weg nach über einem Jahr Warten endlich wieder auf die heimischen Bildschirme geschafft.