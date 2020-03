Masturbieren stärkt das Immunsystem

Wer selbst Hand anlegt baut nicht nur Stress ab, sondern stärkt auch das eigene Immunsystem. Grund dafür ist die Ausschüttung von Wohlfühlhormonen wie etwa Dopamin, Serotonin und Oxytocin beim Orgasmus. Zusätzlich wird der Cortisolspiegel, ein Hormon das Stress verursacht, wieder ausgeglichen. Dieser Hormonschub kann durch ein immersives Erlebnis mit einem Virtual Reality Erotikfilm noch verstärkt werden. Das Gefühl hautnah dabei zu sein, erhöht den Hormonkick für das Gehirn. Was ist in aktuellen Zeiten wichtiger als diese Einfacher und lustvoller lässt sich in aktuellen Zeiten nicht vorsorgen.