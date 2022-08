"Beim Sport geht es auch um gut funktionierende Sexualität" Eisi Gulp, bekannt aus den Eberhofer-Krimis, im Interview

Eisi Gulp spielt den kiffenden Vater in den Krimis um den Dorfpolizisten Franz Eberhofer - eine Rolle, mit der er eigentlich nur wenig gemeinsam hat. "Außer vielleicht, dass er auch so ein gewisser Freigeist ist wie ich und in manchen Dingen recht unkonventionelle Ansichten hat", sagt der Schauspieler im Interview mit dem Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau".