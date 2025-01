Event-Report 2024: Swingen ist beliebtestes Partyformat in Deutschland

Ob mit Partner:in oder solo - Swingen war und ist in Deutschland sehr beliebt. Das zeigen die aktuellen Daten im Event-Report 2024 von JOYclub, mit über sechs Millionen Mitgliedern eine der führenden Online-Communitys in puncto lustvollen Lebens. Denn laut Datenanalyse machen Swingerpartys mit 39,5 % den größten Anteil der Events von Clubs und professionellen Veranstaltenden aus. Swingen ist damit innerhalb der erotischen Partyszene die Nummer eins in Deutschland.