xHamster User entwerfen ihre Traumfrau

Viele Männer haben insgeheim eine exakte Vorstellung, wie die perfekte Frau aussehen muss. Auch wenn die Wünsche im Detail unterschiedlich aussehen, im Durchschnitt sind vielen Männern die gleichen Merkmale wichtig. Dies fand xHamster.com, Deutschlands beliebteste Erotikseite, in einer Umfrage unter 50.000 Mitgliedern heraus. Dabei wurde die Vorlieben in Bezug auf Figur, Frisur oder Augenfarbe abgefragt. Von den häufigsten Angaben hat das xHamster-Team einen neuen Brand Ambassador namens Shy erstellt.

Curvy besiegt Skinny

Die meisten Nutzer des Erotikportals gaben in der Umfrage an, sie wünschen sich eine weiße Frau, die bisexuell orientiert ist. Das ideale Aussehen umfasst bei der Mehrzahl der Teilnehmer helle Haut, lange dunkle Haare sowie eine Körpergröße von etwa 1,67 Meter. Die Augenfarbe war dagegen der Mehrheit der Nutzer egal, viele wünschten sich aber blaue Augen. Interessant ist hingegen die Frage nach der idealen Figur: Entgegen der weitverbreiteten Annahme, dass Männer nur auf dünne Frauen stehen, liegt der Wunsch nach einer Frau mit Kurven ganz klar vorne. Auch die Brüste dürfen von der Größe her etwas üppiger ausfallen. Bei der Körperbehaarung sind sich die Männer ebenfalls einig, die Mehrheit bevorzugt komplett haarlose Frauenkörper. Weniger interessiert sind die Teilnehmer dagegen an Frauen, die sich für den Feminismus stark machen.

Virtuelle Traumfrau wird Influencerin auf Instagram

Alle Wünsche zusammengefasst ergeben Shy, den virtuellen Brand Ambassdor. Sie ist Mitte Zwanzig, 1,67 Meter groß und hat jetzt schon ihr eigenes Instagram-Profil (https://www.instagram.com/shy.yume/). Hier können alle xHamster User die von ihnen mitentworfene Traumfrau bewundern.



Quelle: xHamster