Phänomen Freundschaft Plus: Sex unter Freunden keine Seltenheit

Guten Freunden gibt man ein Küsschen und manchmal auch mehr!? In romantischen Filmen und Serien tauchen die sogenannten "friends with benefits" immer häufiger auf. Aber kann so eine "Freundschaft Plus" wirklich funktionieren, ohne dass die Freundschaft darunter leidet? Und wie häufig landen die Deutschen tatsächlich mit Freunden im Bett?