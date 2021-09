Mit 40 ist noch lange nicht Schluss!

Mit zunehmendem Alter verändert sich auch das Sexleben. Nicht nur der Körper verändert sich, sondern oftmals auch die Einstellung zum Thema Liebe und Sex. Dabei sollte man stets im Hinterkopf behalten, dass Sex nicht gleich Sex ist. Jeder Mensch ist unterschiedlich und so ist auch jede Beziehung verschieden. Einige Dinge können ab 40 auftreten, die Sie beachten sollten, um immer noch ein glückliches Sexleben genießen zu können:

Die Sache mit der Lust

Kommt man in ein bestimmtes Alter, beginnen sich auch die Hormone zu verändern. Dies betrifft beide Geschlechter. Nicht selten führt ein veränderter Hormonspiegel dazu, dass wir weniger Lust auf Sex haben. Einige benötigen nun länger Zeit, um wieder in Stimmung zu kommen und vor allem bei Frauen spielt das Thema Scheidentrockenheit oftmals eine große Rolle. Gleitmittel können bei diesem Problem eine große Hilfe darstellen und den Druck nehmen. Zudem sollte man mit seinem Partner über eventuelle Probleme sprechen.



Schwangerschaft spielt nicht mehr so eine große Rolle

Je älter die Frau wird, umso schwieriger wird es schwanger zu werden. Dabei handelt es sich um einen vollkommen normalen Prozess des Älterwerdens. Paare, die keinen Kinderwunsch mehr haben, können diese Zeit oftmals besonders genießen, denn ab einem bestimmten Alter, muss nun nicht mehr so aufgepasst werden. Viele Frauen blühen in dieser Phase daher besonders auf und können ihr Sexleben endlich besonders genießen.



Mehr Orgasmen

Männer und Frauen haben im Alter oft mehr Orgasmen. Der Grund hierfür liegt schlichtweg in der Erfahrung, die bereits in jungen Jahren gesammelt werden konnte. Viele Zweifel sind ab einem bestimmten Alter verschwunden und Sex kann oftmals unverkrampfter genossen werden. Nicht wenigen Frauen fällt es ab 40 daher leichter zum Orgasmus zu kommen. Und auch Männer fühlen sich oft viel wohler in ihrer Haut und müssen nicht mehr perfekt sein.

Auch das Durchhaltevermögen von Männern kann sich mit den Jahren durchaus steigern. Grund hierfür ist wieder einmal der veränderte Hormonhaushalt. Orgasmen können nun länger herausgezögert werden und Sex kann intensiver genossen werden. Männer ab 40 sind oftmals die besseren Liebhaber, da sie mehr Erfahrungen mit Frauen machen durften und sich besser einfühlen können. Das Alter ist keine Entschuldigung für guten Sex. Auch die Unfähigkeit, länger durchzuhalten, sollte kein Hindernis für guten Sex sein. Man kann zum Beispiel Potenz pillen nehmen, wenn man möchte. Wen interessiert das schon!

Neue Fantasien ausleben

Viele Paare sind irritiert, wenn es im Bett nicht mehr so klappt wie früher. Doch dies kann auch eine neue Chance bedeuten, denn nun kann man neue Wege ausprobieren. Wer bereits seit vielen Jahrzehnten dieselben Stellungen durchlebt hat, sollte nicht frustriert zurückbleiben, sondern es einfach mit etwas Neuem probieren. Vielleicht möchte man auch einfach einmal nur neben seinem Partner oder seiner Partnerin liegen und die gemeinsame Nähe genießen? Dies hat nichts mit dem Alter an sich zu tun, doch manchmal braucht man eben ein klein wenig Abwechslung, um wieder neue Lust empfinden zu können.

Sex ab 40 ist vielleicht ein wenig anders als in der Jugend, doch das Sexleben ist auch ab 40 nicht vorbei. Man sollte neue Wege gehen, neue Dinge ausprobieren und offen mit seinem Partner oder seiner Partnerin umgehen. Man kann seine Gedanken, Wünsche und Träume offen besprechen und den Sex sowie den Partner von einer neuen Seite entdecken!



----