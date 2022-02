Liebestoys im Trend - So können Paare von den sinnlichen Hilfsmitteln profitieren

In langjährigen Beziehungen schleicht sich häufig eine gewisse Routine ein, durch die auch das Liebesspiel an Spannung verliert. Immer mehr Paare greifen daher auf Sextoys zurück, um den Liebesakt wieder aufregend zu gestalten. Wir gehen in unserem heutigen Artikel detailliert auf diesen Trend ein und verraten, warum Liebestoys auch in Fernbeziehungen häufig zum Einsatz kommen.

Das Vorspiel wird häufig vernachlässigt



Leider wird das Vorspiel bei vielen Paaren häufig vernachlässigt. Insbesondere in stressigen Phasen nehmen sich Paare nur wenig Zeit für das Liebesspiel, sodass auch die Leidenschaft mit der Zeit schwindet. Allerdings hat die Erfahrung gezeigt, dass viele Männer und Frauen den zärtlichen Berührungen auch auf emotionaler Ebene einen hohen Wert beimessen. Schließlich steht beim Vorspiel vor allem die Nähe zu dem eigenen Partner im Vordergrund. Paare, die sich viel Zeit für den gemeinsamen Akt nehmen, können demnach auch ihre Beziehung nachweislich festigen.

Spielerische Experimente bringen frischen Wind ins Schlafzimmer



Auch in langjährigen Beziehungen ist es ungemein aufregend, beim Liebesspiel neue Facetten des Partners zu entdecken. An dieser Stelle können hochwertige Sextoys die gemeinsame Lust steigern. Schließlich kann es sehr bereichernd sein, auf spielerische Art und Weise zu experimentieren. Mithilfe von Liebestoys können Männer und Frauen die Kontrolle vollends abgeben und sich auf ganz neue Art und Weise verwöhnen lassen. Zudem erfährt der Partner hier eine ganz neue Art der Verführung. Schließlich lassen sich mit den sinnlichen Hilfsmitteln die erogenen Zonen des Gegenübers auskundschaften und gezielt stimulieren.

Eine offene Kommunikation ist unverzichtbar



Natürlich sollten Paare auch bei der Nutzung von Liebestoys auf eine offene Kommunikation setzen. Schließlich existieren sowohl bei Männern als auch bei Frauen noch immer vereinzelte Unsicherheiten. Es ist daher ratsam, offen mit dem Partner über die eigenen Wünsche zu sprechen und das richtige Fingerspitzengefühl zu beweisen. An dieser Stelle bieten Liebestoys die Möglichkeit, dem Partner bisher unentdeckte Vorlieben spielerisch zu vermitteln. Sofern ein vertrauensvolles Miteinander herrscht, werden beide Seiten schnell feststellen, dass die richtigen Hilfsmittel das gemeinsame Sexleben durchaus bereichern können.



Paare sollten sich in Ruhe mit Liebestoys vertraut machen



Das Angebot hochwertiger Sextoys ist groß, sodass sich viele Paare in diesem Bereich zunächst ausprobieren möchten. So empfinden viele Männer und Frauen beispielsweise handliche Fingerstimulatoren als sehr reizvoll. Diese Art des Sexspielzeugs wird häufig genutzt, wenn die Stimulation auf sanfte Art und Weise unterstützt werden soll. Auch sogenannte Liebeseier sind im Trend und werden auf vielfältige Art und Weise in den heimischen Schlafzimmern eingesetzt. Es ist vor allem die Lust auf neue Reize, die diese Hilfsmittel so spannend für beide Geschlechter macht. Dennoch ziehen nicht nur die klassischen Stimulatoren in die heimischen Schlafzimmer ein. Auch Kitzelfedern, Handschellen sowie Stofftücher werden gerne für die Verführung des Partners genutzt.

Sextoys garantieren auch über die Distanz hinweg viel Spaß



Zuletzt hat natürlich auch die Coronakrise den Nutzen von technisch ausgefeiltem Sexspielzeug untermauert. Schließlich kommt die gemeinsame Intimität insbesondere in Fernbeziehungen häufig zu kurz. Hier lassen sich die technischen Möglichkeiten von smarten Liebestoys raffiniert nutzen. So kann der Partner das Spielzeug via App auch aus der Ferne steuern. Dies bedeutet, dass die Stimulation auch über größere Distanzen hinweg problemlos erfolgen kann. Da die Bedienung über eine simple Smartphone-App erfolgt, profitieren die Nutzer hier von einem hohen Maß an Diskretion.

Fazit: Mit Sexspielzeug kann das Liebesleben noch reizvoller werden



Es ist nicht ganz einfach, das gemeinsame Liebesleben nach vielen Jahren spannend zu halten. Mit Liebestoys haben Paare die Möglichkeit, neue Reize zu setzen und die gemeinsame Lust zu steigern. Dennoch ist der Einsatz von Sexspielzeug nur dann sinnvoll, wenn jegliche Unsicherheiten im Vorfeld behoben werden.



