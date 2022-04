Warum ist Casual Dating so beliebt?

Der Begriff Casual Dating steht für zwanglose Treffen und beschreibt eine unverbindliche Beziehungsform, in die in der Regel Sex involviert ist. Bei dieser Art von Dating trifft man sich, hat eine schöne Zeit und wenn alles passt, dann landet man zusammen im Bett. Wie oft man sich anschließend mit derselben Person trifft, das hängt immer von den individuellen Bedürfnissen und Ansprüchen ab. Im Folgenden wird erklärt, was man über Casual Dating wissen sollte.

Wie finde ich Partner für Casual Dating? ​​

Dank Handy und Internet ist es heutzutage relativ einfach neue potenzielle Partner zu finden. Gerade das Casual Dating liegt absolut im Trend. Vor allem durch Apps wie Tinder, Lovoo oder Bumble wurde es zum Alltag, online zu Daten und sich dann der echten Welt zu treffen. Unter datingerfahrungen.com findet man zum Beispiel verschiedene Plattformen, die sich nur auf das Casual Dating fokussieren und auf denen man Partner und Partnerinnen findet, die sich gerne unverbindlich und vor allem für den Hauptakt interessieren. Aber auch die meisten normalen Portale bieten mittlerweile Funktionen und Einstellungen an, durch welche Sie festlegen können, worauf Ihre Treffen abzielen sollen. Man kann den Gegenüber natürlich auch ganz einfach im Chat fragen.

Warum Casual Dating für Singles geeignet ist



Ein Casual Date ist ein Treffen ohne Verpflichtungen. Manche Singles lieben die Vielfalt mit wechselnden Partnern und sind auch One Night Stands nicht abgeneigt, andere suchen über Casual Dating Plattformen eher Langzeitaffären und wünschen sich eine konstante Beziehung ohne feste Verpflichtungen. Man kann für sich individuell definieren, worauf man abzielt. Viele Casual Dates möchten sich nicht fest binden und erstmal die eigenen Freiheiten genießen. Das bedeutet natürlich nicht, dass durch ein Casual Date keine Liebe entstehen kann. Möglicherweise können sich beide Seiten mehr vorstellen. Doch ein Casual Date ist immer die Möglichkeit, einen potenziellen Partner für eine feste Beziehung zunächst zu beschnuppern. Diese Art des Datings hat sogar noch viele weitere Vorteile:



Keine lästigen Kontakte mit Angehörigen



Casual Dates werden in der Regel nicht der eigenen Familie vorgestellt. Die Beziehung kann immer und jederzeit ohne Verpflichtungen beendet werden. Das sorgt dafür, dass beide Seiten die Sache ganz locker angehen können, ohne sich einander zu sehr in das Privatleben zu involvieren. Man bleibt unter sich, was angenehm diskret ist.

Ein Partner für alle Fälle

Ihr Casual Date ist jedoch auch ein Partner für alle Fälle. Wenn Sie auf Partys gehen oder zu anderen Events eingeladen sind, dann kann man die andere Person ganz einfach mitnehmen. So wird man nicht mehr mitleidig angeschaut, sondern präsentiert auch jemanden an der Seite. Gleichzeitig weiß der Partner oder die Partnerin, dass die Beziehung zueinander nicht zwingend von Dauer ist und somit nicht bindend sein muss. Es gibt keine Verpflichtungen, trotzdem hat man jemanden an seiner Seite.



Keine feste Beziehung



Heutzutage gibt es immer mehr Menschen, die keine feste Beziehung eingehen möchten. Freiheit innerhalb von sexuellen Beziehungen wird immer wichtiger. Trotzdem besteht natürlich das Bedürfnis nach Sex oder der körperlichen Zuneigung zu einer anderen Person. Beim Casual Date können natürlich auch intime Gespräche geführt werden. Man trifft sich einfach mit einem geeigneten Partner oder einer geeigneten Partnerin, macht ein Date aus und schaut was passiert. Entweder verbringt man nur eine nette Nacht miteinander, trifft sich regelmäßig zum Reden oder es wird sogar mehr draus. Beide Seiten wissen jedoch, es kann auch jederzeit wieder beendet werden. Unkompliziert – es muss nicht direkt eine feste Beziehung eingegangen werden.



Besser als ONS oder Affäre

Gleichzeitig ist das Casual Dating deutlich angenehmer als ein One Night Stand oder eine Affäre. Beides hat oftmals einen üblen Nachgeschmack, da man nie weiß, was in der Folge passiert. Das Casual Dating ist die diskrete Alternative, um sich zum Sex zu verabreden. Man findet auf entsprechenden Plattformen Gleichgesinnte, die nichts Festes erwarten und auch nur ein unkompliziertes sowie unverbindliches Abenteuer suchen.



----