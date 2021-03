Wie man den erotischen erfüllenden Sex erreicht

Sex ist gut für die Liebe und das eigene Wohlbefinden. Wer sich um Abwechslung im Bett bemüht ist tendenziell mit der Beziehung und dem Sexualleben zufriedener und im beim gemeinsamen Sex wird höchste Zufriedenheit erreicht. Doch wie bleibt der Sex in langjährigen Beziehungen aufregend und erfüllend?

Was törnt an?

Eines vorab: Erregung ist angeboren. Guten Sex kann man lernen und die eigene Erregung ist durch eine entsprechende Atmung und das unterschiedliche Anspannen der Beckenbodenmuskeln steuerbar. Erotische Szenen in einem Porno können den Körper in Erregung versetzen. Der Puls steigt und die Vagina und der Penis werden besser durchblutet, was wiederum einen Lustgewinn bedeutet. Guter Sex kann ein klassischer Liebesakt, begonnen mit einem gutem Essen, tiefen Blicken und Küssen, einem Glas Wein, einem erotischen Vorspiel mit ersten Berührungen, der Akt selbst und ein liebevolles Nachspiel sein. Aber auch ein schneller verruchter Quickie an ungewöhnlichen Orten, wenn beide Partner es wollen. Und auch Erfahrung macht einen guten Liebhaber aus und es muss feucht sein. Dazu gibt es kühlende und wärmende Gleitgele.



Wie der Sex besser wird



Nicht nur verschiedene Sexstellungen und Stoßtechniken sind wichtig, sondern auch die Wahrnehmung von Gefühlen und Bedürfnissen des Partners. Am besten funktioniert das, wenn man seinen Partner und dessen Vorlieben schon länger kennt. Über die Hälfte der Deutschen findet, dass das Vorspiel mit fordernden Berührungen das Beste am Sex ist. Die meisten Männer mögen nicht die Missionarsstellung, sondern wenn sie auf ihm sitzt. Dabei gibt sie den Takt an und er kann den Po und die Brüste liebkosen. Auch die Doggy-Stellung ist bei Männern beliebt, denn sie ermöglicht ein besonders tiefes Eindringen. Dimmen Sie das Licht. Im Dunklen wird jede Berührung intensiver empfunden. Enthaaren Sie Ihren Körper inklusive des Intimbereiches. Der Sex wird danach viel intensiver empfunden. Kaufen Sie Sextoys und probieren Sie aus, was beiden Partnern zusagt und stellen Sie dazu Spielregeln auf. Sie können auch Viagra oder Kamagra 100 zur Unterstützung bei der Erfüllung des sexuellen Verlangens einnehmen.



Sexstellungen für Lustgewinn



Warten Sie nicht auf den perfekten erotischen Moment mit roten Rosen, schöner Wäsche und frisch geduscht im Schlafzimmer. Schalten Sie die Gedanken ab und machen Sie einfach mal. Überraschen Sie Ihren Partner, indem Sie aus einer normalen Nummer einen Lustgewinn machen. Der Kopf des Untenliegenden sollte dazu über die Bettkante hängen. Das Gehirn wird besser durchblutet und ist für Reize empfänglicher. Ziehen Sie den Slip nicht aus, sondern schieben Sie ihn nur zur Seite. Das hat etwas Verbotenes und der textile Stoff sorgt für eine sanfte Stimulation. Bestimmen Sie einen aktiven und einen passiven Part. Beim nächsten Mal tauschen Sie die Rollen. Wechseln Sie beim Akt zwischen Oral und Koitus, um sich hochzuschaukeln. Auch Sex im Stehen ist toll, wenn Sie einen Barhocker zu Hause haben. So müssen Sie die Partnerin nicht heben, sondern können im Stehen eindringen. Setzen Sie sich nicht unter Druck, einen gemeinsamen Orgasmus zu bewerkstelligen. Das kann die eigene Lust mindern. Schöner ist es, den Orgasmus des Partners mitzubekommen, ohne von der eigenen Lust abgelenkt zu sein. Im echten Leben gibt es öfter längere Liebespausen. Umso schöner ist das nächste Lusthoch mit Verkehr.



----