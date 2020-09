Not your everyday orgasm - mit SUNDAZE überraschend neu kommen

Wir lieben das wohlige Sonntagsgefühl: Keine Termine und ganz viel Zeit für sich selbst - das bedeutet Entspannung und Self-Care pur. Um diesen Gemütszustand zu intensivieren, bringt FUN FACTORY nun eine absolute Neuheit auf dem Markt: SUNDAZE ist das erste Toy aus der brandneuen Kategorie PULSE VIBE.

Eine Technologie, die eine vollkommen überraschende Art der Stimulation bietet, da sie Vibration, Pulsation und Tapping miteinander verbindet. So werden eine Vielzahl von unterschiedlichen Nervenenden angesprochen und sorgen für besonders erfüllende und intensive Orgasmen - eine prickelnde Überraschung für einen Sonntagnachmittag oder für das SUNDAZE-Feeling an jedem Tag der Woche.



SUNDAZE: "Ein Seelenzustand oder Ort, der mit dem Sonntagsgefühl in Verbindung gebracht wird, welches Wohlbefinden und Entspannung verspricht." - Urban Dictionary

Sonntags nehmen wir uns im Durchschnitt mehr Zeit für uns, für das, was uns guttut und vor allem auch für Sex. Für noch mehr Lust auf Sex und Selbstliebe verführt nun SUNDAZE, die Neuheit des Bremer Sextoy-Herstellers FUN FACTORY. Dieses Toy lädt dazu ein, noch ein bisschen länger liegen zu bleiben und unsere Körper intensiv zu erforschen und entdecken - mit vielfältigen und wirklich neuartigen Stimulationen, die uns verwöhnen, verzaubern und verzücken. Die einmalige PULSE VIBE Technologie sorgt dabei für eine sich schnell aufbauende Erregung, die lange gehalten und bis zum Höhepunkt immer weiter intensiviert wird. Durch die Kombination der drei Stimulationsarten Vibration, Tapping und Pulsation ist abwechslungsreicher FUN garantiert - egal, ob allein oder zu zweit.

Abwechslungsreiche Stimulation für ein überwältigendes Orgasmus-Erlebnis

Während herkömmliche Vibratoren eine sehr gleichförmige Stimulation erzeugen, garantiert SUNDAZE Abwechslung pur! In unserem Körper befinden sich verschiedene Arten von Nervenenden, die jeweils auf spezifische Stimulationen und Berührungen reagieren. SUNDAZE spricht diese simultan an. "Während die Klitoris durch eine Vielzahl schnell adaptierender Rezeptoren besonders gut auf Vibration reagiert, spielen in der Vagina langsam adaptierende mechanische Rezeptoren für Druck und Dehnung eine wichtige Rolle", so Sexual- und Paartherapeutin Dr. med. Heike Melzer. "[SUNDAZE] vereint die Schnelligkeit eines Vibrators, mit der Dehnung eines Dildos und der Stoß- und Klopfkomponente eines Pulsators in bislang unbekannter und überraschender Kombination und Sensation."

Die neue Technologie bringt Stimulation auf den Punkt

Die PULSE VIBE Technologie ist eine absolute Innovation auf dem Sextoy-Markt, denn sie arbeitet nicht mit einem klassischen Motor, sondern basiert auf der patentierten Pulsator-Technologie von FUN FACTORY. Ob sanfte Stöße, intensive Penetration, zartes Klopfen oder tieffrequentes Vibrieren, die Bewegungen des Toys, die durch ein Gewicht im Inneren erzeugt werden, sind einzigartig auf dem Markt - und dazu noch flüsterleise! Fünfzehn verschiedene Programme laden zum Entdecken und Ausprobieren ein. Besonders aufregend sind die drei dynamischen Bewegungsmuster, die das volle Potential des Toys ausschöpfen. Absolut genial ist auch die "Vorwärts-Funktion" des SUNDAZE, denn so bleiben die Hände frei für noch mehr FUN im Sonntags-Verwöhnprogramm.

Self-Care und Self-Love - zwei Trend-Themen vereint in einem Sextoy

Entgegen des Trends zum schnellen Orgasmus soll SUNDAZE dazu inspirieren, den Weg zum Ziel wieder intensiver zu genießen. Durch die vielseitigen Bewegungsmuster von sanft bis intensiv baut sich die Spannung Stück für Stück auf und ermöglicht es, durch seine Vielseitigkeit neue Wege zum Orgasmus zu entdecken. Die ungewohnten Bewegungsmuster bringen uns aus unseren Routinen heraus und lassen uns den eigenen Körper neu kennenlernen. Also nehmen wir uns die Zeit, um neue und erfüllende Orgasmen zu erleben. So lässt sich das Sonntags-Gefühl auch unter der Woche genießen und SUNDAZE wird zum sexy Begleiter für entspannte Stunden allein oder zu zweit.

SUNDAZE ist in den Farben Fuchsia Pink und Pistachio erhältlich. Wie alle FUN FACTORY Toys ist auch dieses Made in Germany und aus medizinischem Silikon gefertigt. SUNDAZE besitzt eine Memory Funktion zum direkten Starten im Lieblingsprogramm sowie eine Flashback Funktion, falls das Gerät versehentlich ausgeschaltet werden sollte und ist für 139,90EUR erhältlich.





Quelle: FUN FACTORY GmbH (ots)