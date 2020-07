Core-Training für Männer: weniger Rückenprobleme, besserer Sex

Mit Core-Training stärken Männer ihre inneren Beckenbodenmuskeln - und profitieren damit auf vielerlei Weise. So lindert Beckenbodengymnastik Rückenschmerzen und steigert das männliche Durchhaltevermögen beim Sex, wie das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" in seiner aktuellen Ausgabe berichtet.

Starke Beckenbodenmuskeln gut für die Gesundheit

Die Beckenbodenmuskeln stabilisieren die Bauchorgane und unterstützen die Funktion der Prostata sowie die Schließmuskeln der Harnblase und des Darmausgangs. Diese Muskeln sind aber nicht nur für viele Bewegungsabläufe in der Hüfte und in den Beinen mitverantwortlich. Sie verbessern insgesamt die Stabilität - was sich positiv auf die Gesundheit auswirkt. So nahmen die Beschwerden von Patienten mit Schmerzen im unteren Rücken durch regelmäßiges Core-Training nach sechs Monaten deutlich mehr ab als durch konventionelle Physiotherapie, wie eine Untersuchung der Universität Malta zeigte.

Spürbare Verbesserung des Sexuallebens

"Das Trainieren der Beckenbodenmuskeln kann auch das Sexualleben spürbar verbessern", sagt Professor Frank Sommer, Urologe am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Mann und Gesundheit. Manche Männer können schon nach einigen Wochen Core-Training ihre Erektion länger aufrechterhalten und die Ejakulation spürbar hinauszögern. Zugleich kann Beckenbodentraining auch einer Blasenschwäche im Alter vorbeugen - davon ist etwa jeder zehnte Mann über 65 heute betroffen.

Spannung im Becken aufbauen und halten

Und wie funktioniert Core-Training in der Praxis? "Es geht im Grund immer darum, im Becken und in der Muskulatur eine gewisse Spannung aufzubauen und zu halten", sagt Männerarzt Sommer. Dabei sei Beckenbodentraining im Alltag leicht umzusetzen: Weil die entsprechenden inneren Muskeln keine Extremitäten bewegen, kann man manche sogar bequem im Sitzen trainieren.

Tipp: Gute Übungen fürs Core-Training bieten die Seiten der Prostata-Hilfe Deutschland - https://prostata-hilfe-deutschland.de/beckenbodentraining-fuer-maenner/.

Quelle: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen (ots)