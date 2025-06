25 Jahre an der Börse: Warum diese Mutter gerade in unsicheren Zeiten investiert – und damit erfolgreich ist

Inflation, Zinssorgen, geopolitische Krisen – viele schrecken aktuell vor Aktieninvestments zurück. Doch eine Mutter aus Deutschland macht genau das Gegenteil: Seit 25 Jahren investiert sie konsequent – auch in stürmischen Phasen. Und das mit Erfolg.

"Krisen verunsichern viele, aber genau dann kaufe ich nach. Nicht, weil ich leichtsinnig bin, sondern weil ich langfristig denke – und weil ich sehe, wie sich Geduld auszahlt", sagt Daniela Sußmann.

Dabei weiß sie: Wer in turbulenten Marktphasen investiert, kann sogar besonders profitieren. "Wenn die Kurse stark gefallen sind, bieten sich oft echte Chancen. Wer dann überlegt zugreift, kann den Vermögensaufbau beschleunigen – wie mit einem Turbo. Gerade, wenn man nicht mehr ganz jung ist, sind solche Gelegenheiten enorm wertvoll." Dieser Beitrag verrät, wie sie investiert, welche Fehler sie vermeidet – und warum gerade Frauen an der Börse oft besonders diszipliniert und strategisch handeln.

Vermögensaufbau in Krisenzeiten

Die erfahrene Investorin Daniela Sußman ist überzeugt: Gerade in Krisenzeiten eröffnen sich außergewöhnliche Chancen, Vermögen gezielt zu vermehren. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in einer langfristigen Strategie, kombiniert mit Geduld und einem klaren Blick für das Wesentliche. Entscheidend ist es, Unternehmen zu identifizieren, die auch in stürmischen Zeiten Bestand haben. Wer Ruhe bewahrt und die Märkte sachlich analysiert, kann selbst in Phasen heftiger Turbulenzen kluge Entscheidungen treffen.

Gleichzeitig gilt: Wer in Krisen gezielt handelt und in Abschwungphasen antizyklisch investiert, kann den Vermögensaufbau erheblich beschleunigen. Gerade für Menschen, die nicht mehr ganz am Anfang ihres Anlageweges stehen, sind solche Zeitfenster nahezu unverzichtbar.

Ein Beispiel dafür lieferte die Corona-Pandemie: Zwar brachen die Kurse innerhalb weniger Wochen drastisch ein, doch bereits nach kurzer Zeit setzten deutliche Erholungstendenzen ein – ein Beleg dafür, dass besonnenes Handeln sich auszahlt. Wer zu diesem Zeitpunkt gezielt nachgekauft hat, konnte überdurchschnittliche Renditen erzielen – vorausgesetzt, die Investition beruhte auf solider Analyse und einem klaren Plan.

Erfolgreiche Investments durch eine klare Strategie

Für versierte und erfahrene Investoren hat sich ein Vorgehen nach einem gewissen Schema bewährt. Es fungiert als Grundlage für den nachhaltigen Aufbau von Vermögen. Dabei hilft vor allem eine disziplinierte Strategie, die sich durch folgende Faktoren auszeichnet:

Langfristiges Denken und Planen: Ein kluges Investment ist immer auf einen langen Zeitraum ausgerichtet. Das bedeutet, dass Aktien gekauft werden, um sie zu halten, nicht um sie bei kurzfristigen Schwankungen direkt wieder zu veräußern. Langfristigkeit bedeutet dabei nicht, passiv zu bleiben – im Gegenteil: Wer die Märkte über Jahre hinweg beobachtet und versteht, kann in turbulenten Phasen gezielt agieren. Gerade in Krisenzeiten bieten sich oft einmalige Einstiegschancen, die dem langfristigen Portfolio neuen Schub geben.

Diversifikation des Portfolios: Verlustrisiken lassen sich reduzieren, indem der Fokus auf ein breit gestreutes Portfolio gelegt wird, das verschiedene Anlageklassen, Regionen und Branchen beinhaltet.

Qualitätsaktien und breit gestreute ETFs: In Krisenzeiten spielen Unternehmen mit einem soliden Geschäftsmodell, verlässlichen Bilanzen und Wachstumspotenzial ihre Stärken aus. Ergänzt durch diversifizierte ETFs verteilen Anleger das Risiko auf mehrere Branchen und Märkte.

In Krisenzeiten nachkaufen: Wenn Kurse zurückgehen, bietet das die Gelegenheit, günstige Nachkäufe zu tätigen. Dies ermöglicht es, das Portfolio mit einem geringeren Kostenaufwand zu erweitern.Wer hier entschlossen und informiert agiert, profitiert nicht nur vom Einstieg zu günstigeren Kursen, sondern kann die Weichen für überdurchschnittliches Wachstum stellen – insbesondere dann, wenn der Aufschwung einsetzt.

Regelmäßige Investments: Clevere Anleger zeichnen sich dadurch aus, dass sie regelmäßig investieren. Damit senken sie das Risiko, zu ungünstigen Zeiten zu kaufen und profitieren vom Durchschnittskosteneffekt.

Welche Fehler gilt es zu vermeiden?

Bei Investments an der Börse ist darauf zu achten, bestimmte Denk- und Verhaltensmuster zu umgehen. So sollten Anleger darauf verzichten, sich zu sehr von ihren Emotionen leiten zu lassen. In Krisenzeiten und bei Kursschwankungen ist es ratsam, Ruhe zu bewahren und auf Panikverkäufe zu verzichten.

Auch hilft es nicht, Tiefpunkte auf dem Markt prognostizieren zu wollen, da die Unsicherheiten hierfür zu groß und die Einflussgrößen zu vielfältig sind. Stattdessen empfiehlt es sich, Investments in regelmäßigen Abständen vorzunehmen. Wer es schafft, in jeder Phase rational zu handeln und Vernunft walten zu lassen, ist in der Regel langfristig erfolgreich.

Diszipliniert investieren: So setzen Frauen ihre Stärken gezielt ein

Das Beispiel von Daniela Sußman zeigt, dass Erfolg bei Investitionen durchaus planbar ist. Ihrer Ansicht nach bringen gerade Frauen oftmals wertvolle Eigenschaften mit, die bei der Geldanlage hilfreich sind. Dazu gehören etwa eine besonnene Herangehensweise, ein gutes Risikobewusstsein und die Bereitschaft, sich vor der Entscheidung für oder gegen eine Investition intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen. Auch zeigen Studien zufolge Frauen seltener die Tendenz zum Aktionismus, sondern handeln eher bedacht und lassen sich weniger von Emotionen wie Gier und Angst beherrschen. Und mehr noch: Laut diesen Untersuchungen sind Frauen auch die besseren Investoren – weil sie geduldiger, disziplinierter und strategischer investieren. Diese Eigenschaften bieten Vorteile, denn die Erfahrung zeigt: Geduld zahlt sich an der Börse aus.

Quelle: Dr. Sußmann Consulting GmbH (ots)