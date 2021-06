Wie man Litecoin anonym gegen Bitcoin tauschen kann

Heute, in der Branche der Kryptowährungen, wird ein große Bedeutung Bitcoin beigemessen, dank seinem globalen Status als König der Kryptocoins. Tatsächlich aber ist es eine der am akzeptiertesten Kryptowährungen im Umlauf. Dennoch sollte das Investoren nicht davon abschrecken, andere wertvolle Altcoins in Betracht zu ziehen, zum Beispiel Litecoin (LTC), die ebenfalls in verschiedenen Kreisen beliebt ist. In diesem Artikel wird ein Vergleich zwischen beiden Coins durchgeführt, sowie ein brauchbarer Weg, beide auszutauschen.

BTC und LTC: Stärken und Unterschiede

Ideen und Konzepte, die beide umgeben:

BTC ist der Vorreiter auf dem Markt der Kryptowährungen. Bei Anbietern, die Operationen mit Kryptowährungen einführen möchten, ist es häufig die erste Wahl. Es ist ebenfalls sehr beliebt als Zahlungsmittel im Darknet.

LTC wurde wie alle anderen Altcoins auch durch den Erfolg von BTC inspiriert und teilt infolgedessen ähnliche Ideen. Zwar steht es diesen an Marktanteil nach, ist aber dennoch eine gute Alternative zum BTC.

Im Wesentlichen gibt es keine merkbaren Unterschiede zwischen Bitcoin und Litecoin.

Investieren in BTC

Vorteile:

Verfügbarkeit und Liquidität: Aufgrund seiner Vorreiterrolle wird BTC weitgehend akzeptiert. Es gibt wohl kaum eine Plattform, die auf Geschäfte mit Bitcoin verzichten würde. Es ist ebenfalls sehr liquide, bedingt durch die stets gegebene Nachfrage nach BTC.

Großes Potenzial für den ROI: Der Wert von Bitcoins ist sehr hoch, sodass es immer möglich ist, Gewinne durch den Besitz solcher Coins zu erzielen.

Nachteile:

Fehlender Rechtsschutz: In einigen Ländern ist Bitcoin eine verbotene digitale Anlageklasse. Einigen Regierungen gefällt die Tatsache nicht, dass sie die Finanzen der Benutzer mit BTC nicht ermitteln können.



Eingeschränkte Nutzung: Während BTC an viele Plattformen angepasst wurde, wird es immer noch nicht flächendeckend als Zahlungsmittel akzeptiert.



Volatilität: Das große Potenzial von Bitcoins ist durch seine Volatilität bedingt, die auch zu einem Nachteil werden kann. Ein Trader kann BTC heute zu einem höheren Preis kaufen und morgen keine Wahl mehr haben, als es zu einem tieferen Preis wieder zu verkaufen.

In LTC investieren

Vorteile:

Transaktionsgeschwindigkeit: Litecoin hat ein schnelleres Betriebssystem, wodurch Transaktionen schneller ausgeführt werden.



Durchführung von Mining: Das Mining von Litecoin geht einfacher, als das von Bitcoin. ● Gebühren: Bei LTC sind die Transaktionsgebühren niedriger.

Nachteile:

Die gleichen Schwierigkeiten: Bei LTC gibt es die gleichen Nachteile, wie oben bei BTC beschrieben wurde.



Probleme mit dem Branding: LTC hat enge Beziehungen mit BTC, wodurch einige Benutzer Probleme haben, es voneinander zu unterscheiden.



Verlust der Glaubwürdigkeit: LTC hat mit der Zeit an Glaubwürdigkeit verloren, wobei BTC so solide wie immer geblieben ist.

Schritte zum Konvertieren von LTC BTC umrechnen “Wie kann man BTC in LTC konvertieren kann” ist eine häufige Suchanfrage in Suchmaschinen, und dank dem Vorhandensein von legitimen, dezentralisierten Diensten wie Godex.io kann der Vorgang sehr einfach sein:

Einfach die Währung auswählen;



Adresse der Wallet eingeben;



Auf die Einzahlung warten; und



Konvertierung abschließen.

Abschließende Gedanken zu Litecoin und Bitcoin

BTC und LTC sind vergleichbar, wenn man ihre grundlegenden Merkmale vergleicht. Dennoch unterscheiden sie sich in Sachen Stabilität und Einfachheit des Umgangs voneinander. Die erste Option ist besster zum Sparen, während die letztere sich mehr fürs Trading eignet. Ein langfristig anlegender Investor sollte sich daher eher für Bitcoin entscheiden, da dessen Zukunft vielversprechend ist, während ein kurzfristig anlegender Investor bei Litecoin bleiben sollte.

Die Benutzer sollten auf Godex zurückgreifen, da dort ein schnelles, problemfreise Wechseln der von Krypto-Coins möglich ist.

