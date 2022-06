Bitcoin ist die weltweit erste Kryp­to­währung, die 2009 von Satoshi Nakamoto ent­wi­ckelt wurde. Seitdem hat sich der Bitcoin-Kurs stark ver­ändert und die Währung hat sich zu einem ernst­haften Kon­kur­renten für her­kömm­liche Wäh­rungen ent­wi­ckelt. Heute ist Bitcoin die am wei­testen ver­breitete Kryp­to­währung und wird häufig als Inves­tition oder Spe­ku­lation genutzt.Näheres hierzu im folgenden Beitrag bei "Die Unbestechlichen".

Wenn Sie daran inter­es­siert sind, in Bitcoin zu inves­tieren, ist dieser Leit­faden genau das Richtige für Sie. Wir werden Ihnen alles bei­bringen, was Sie über Bitcoin wissen müssen, ein­schließlich der Grund­lagen des Handels, der besten Börsen und der ver­schie­denen Mög­lich­keiten, Bitcoin zu kaufen. Darüber hinaus werden wir Ihnen auch erklären, warum sich der Bitcoin-Kurs in den letzten Jahren so stark ver­ändert hat und welche Fak­toren die zukünftige Ent­wicklung der Kryp­to­währung beein­flussen könnten.

Bitcoin-Grund­lagen

Bevor wir uns mit dem Handel von Bitcoin befassen, müssen wir zunächst die Grund­lagen der Kryp­to­währung ken­nen­lernen. Bitcoin ist eine dezen­trale, peer-to-peer Kryp­to­währung, die auf einer Block­chain basiert. Die Block­chain ist ein öffent­liches Ledger aller Bitcoin-Trans­ak­tionen, das von allen Teil­nehmern des Netz­werks gepflegt wird. Dies bedeutet, dass jeder, der Zugang zur Block­chain hat, eine voll­ständige Kopie aller Trans­ak­tionen hat, die jemals in der Block­chain auf­ge­zeichnet wurden.

Die Bitcoin-Block­chain besteht aus einer Reihe von Blöcken, die jeweils eine Hash-Prüf­summe des vor­he­rigen Blocks ent­halten. Dieses Design ermög­licht es den Teil­nehmern des Netz­werks, sich gegen­seitig zu über­prüfen und sicher­zu­stellen, dass alle Trans­ak­tionen korrekt sind. Wenn ein Block ver­ändert wird, ändert sich auch die Hash-Prüf­summe des Blocks und alle nach­fol­genden Blöcke werden ungültig. Dieses System ver­hindert, dass Trans­ak­tionen rück­gängig gemacht oder geändert werden können, was ein hoch­gra­diges Maß an Sicherheit gewährleistet.

Jeder Block in der Block­chain enthält auch einen Proof-of-Work-Mecha­nismus, der es Minern ermög­licht, neue Blöcke zu erstellen und so das Netzwerk am Laufen zu halten. Die Miner sind die­je­nigen, die die Rechen­leistung bereit­stellen, um neue Blöcke zu erstellen und Trans­ak­tionen zu ver­ar­beiten. Im Gegenzug werden sie mit neuen Bitcoin-Coins belohnt, die als Block Belohnung bezeichnet werden.

Der aktuelle Bitcoin-Block Belohnung beträgt 12,5 BTC pro Block, was etwa 25.000 US-Dollar ent­spricht. Diese Block Belohnung wird alle 210.000 Blöcke, was ungefähr alle vier Jahre geschieht, hal­biert. Die nächste Hal­bierung ist für das Jahr 2020 geplant und die Block Belohnung wird auf 6,25 BTC pro Block sinken.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Bitcoin-Block­chain begrenzt ist und nur 21 Mil­lionen Bitcoin-Coins jemals geschöpft werden können. Derzeit sind etwa 17,3 Mil­lionen BTC im Umlauf, was bedeutet, dass es nur noch 3,7 Mil­lionen BTC gibt, die geschöpft werden können. Diese begrenzte Menge an Bitcoin sorgt für eine hohe Nach­frage nach der Kryp­to­währung und beein­flusst den Preis der Währung.

In den letzten Jahren ist der Bitcoin-Handel zu einer beliebten Methode geworden, um Geld zu ver­dienen und reich zu werden. Viele Men­schen haben in Bitcoin inves­tiert und einige von ihnen sind heute Mil­lionäre. Wenn Sie auch in Bitcoin inves­tieren möchten, aber nicht genau wissen, wie Sie anfangen sollen, dann ist dieser ulti­mative Leit­faden für Anfänger genau das Richtige für Sie.

Zunächst einmal sollten Sie wissen, dass der Bitcoin-Handel ein sehr ris­kantes Geschäft ist. Wenn Sie nicht vor­sichtig sind, können Sie all Ihr hart ver­dientes Geld ver­lieren. Deshalb ist es sehr wichtig, dass Sie sich gut infor­mieren, bevor Sie in den Handel ein­steigen. Zu diesem Zweck sollten Sie zunächst einmal her­aus­finden, was Bitcoin über­haupt ist und wie es funk­tio­niert. Dazu können Sie unseren aus­führ­lichen Leit­faden zum Thema Bitcoin lesen.

Sobald Sie wissen, was Bitcoin ist und wie es funk­tio­niert, können Sie sich ent­scheiden, ob Sie in den Handel ein­steigen möchten oder nicht. Wenn Sie sich dazu ent­scheiden, in den Handel ein­zu­steigen, sollten Sie sich zunächst einmal mit den ver­schie­denen Arten des Bitcoin-Handels ver­traut machen. Es gibt zwei Haupt­arten des Bitcoin-Handels, nämlich den Kauf und Verkauf von Bitcoin sowie den Handel mit Bitcoin-Deri­vaten. Beide Arten des Handels haben ihre eigenen Vor- und Nach­teile, die Sie sorg­fältig abwägen sollten, bevor Sie sich für eine entscheiden.

Wenn Sie den Kauf und Verkauf von Bitcoin bevor­zugen, gibt es zwei Mög­lich­keiten, wie Sie vor­gehen können. Ent­weder können Sie Bit­coins direkt von einer Börse kaufen oder Sie können sie über einen Bitcoin-Broker kaufen. Beim Kauf von Bit­coins direkt von einer Börse ist es wichtig, dass Sie sich gut infor­mieren und ver­stehen, was Sie tun. Denn wenn Sie keine Ahnung haben, was Sie tun, können Sie leicht all Ihr hart ver­dientes Geld verlieren.

Wenn Sie den Handel mit Bitcoin-Deri­vaten bevor­zugen, gibt es auch zwei Mög­lich­keiten. Ent­weder können Sie Bitcoin-Optionen handeln oder Bitcoin-Future-Kon­trakte handeln. Beim Handel mit Bitcoin-Optionen spe­ku­lieren Sie darauf, ob der Preis von Bitcoin steigen oder fallen wird. Wenn Sie richtig liegen, erzielen Sie einen Gewinn. Auf der anderen Seite, wenn Sie mit Ihrer Spe­ku­lation falsch liegen, ver­lieren Sie alles.

Der Handel mit Bitcoin-Future-Kon­trakten ist etwas kom­plexer. Hier spe­ku­lieren Sie nicht nur auf den Preis von Bitcoin, sondern auch auf die Vola­ti­lität des­selben. Dies bedeutet, dass Sie auf die Schwan­kungen des Bitcoin-Kurses wetten. Wenn Sie richtig liegen, erzielen Sie einen Gewinn. Andern­falls ver­lieren Sie alles."

Quelle: Die Unbestechlichen