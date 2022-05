Auswirkungen von Online-Glücksspielen auf die Wirtschaft

Der Besitz eines Online Casinos stellt potenziell eine solide Einnahmequelle dar, denn Spieler investieren oftmals mehr als das Finanzklima erlaubt. Das Kapital, welches durch staatlich regulierte Internet-Casinos generiert wird, kann viel Gutes für Ihre Nachbarschaft bewirken. Zunächst einmal könnten dadurch Arbeitsplätze geschaffen werden. Um Online-Casinos bereitzustellen, müssen Anwendungen entwickelt werden und Personen dafür eingestellt werden. Im folgenden Artikel betrachten wir die weiteren Auswirkungen der Online Casino Betreiber auf die Wirtschaft.

Es gibt viele Möglichkeiten, wie das durch das jeweilige Online-Casino generierte Geld genutzt werden kann. Dazu gehört zum Beispiel die Entwicklung öffentlicher Dienstleistungen, wo die Steuern für Unterricht, Jugendprogramme, Straßen und Gesundheitsfürsorge, Wohnungsbau, Infrastruktur und Wachstum in den Gemeinden verwendet werden. Die Internet-Glücksspielindustrie fördert folglich auch Investitionen in die Infrastruktur.

Auch wenn Gambling durch ein Online Casino meist als negativ angesehen wird, können die damit erzielten Einnahmen also auch viel Gutes bewirken. Eine zuvor kämpfende Behörde ist nun in der Lage, die Mittel zu finden, um die Erbringung von Dienstleistungen zu verbessern und die Bedürfnisse zu erfüllen, die sie aufgrund von Geldmangel aufgeschoben hat.



Positive Auswirkungen des Online Casino Glücksspiels auf die Wirtschaft

Das Glücksspiel oder Gambling, wie es im amerikanischen heißt, ist in vielerlei Hinsicht ein kontroverses Thema, das aus dem einen oder anderen Grund täglich den Weg in den Mainstream findet. Oft sind es Online-Casinos, die für Aufsehen sorgen, ein anderes Mal sind es große Ketten, die eine Übernahme anstreben oder ein neues Casino eröffnet haben. Darüber hinaus wird der Einfluss des Glücksspiels auf den Einzelnen natürlich in zahlreichen Beiträgen abgehandelt.

Zudem ist festzuhalten, dass das Online Gambling bzw. Online-Glücksspiel im Wachstum ist, und nach wie vor eine große Anzahl von Menschen auf der ganzen Welt mit Glücksspielen beschäftigt. Demnach sind vor allem in Städten wie Las Vegas, Monte Carlo, Berlin oder Bern zahlreiche Menschen in dieser Branche beschäftigt und verdienen damit ihr tägliches Brot. Vor allem in der Schweiz und den USA gibt es aufgrund der Strahlkraft der Casinos und der damit verbundenen hohen Besucherzahlen auch zahlreiche andere Jobs, wie zum Beispiel Hotelmanager oder Reinigungspersonal.

Online-Casinos glänzen zwar nicht mit so vielen Arbeitsplätzen wie die landbasierten Casinos, aber auch sie müssen aufgrund ihrer hohen Umsätze hohe Steuern zahlen. Diese hohen Ausgaben wiederum führen dazu, dass der Staat andere Bereiche unterstützen kann und so zum Beispiel den Straßenbau, den Ausbau der Digitalisierung bei staatlichen Stellen oder die Bildung finanziell fördert. Und das, ohne dass sie in Bezug auf Arbeitsplätze oder Flächenverbrauch ins Gewicht fallen. Durch diese Kombination können Online-Casinos eine Vielzahl von positiven Effekten auf die Wirtschaft eines Landes haben.

Eine Win-Win Situation

Manche Online-Glücksspielunternehmen stellen im Rahmen ihrer unternehmerischen Verantwortung umfangreiche Mittel für Gemeinschaftsprojekte zur Verfügung. Die Mittel werden unter anderem für die Verbesserung von Bildung, Rehabilitation, Gesundheit und Infrastruktur verwendet. Bei der Infrastruktur konzentrieren sie sich hauptsächlich auf die Entwicklung von Kommunikationssystemen, damit mehr Menschen Zugang zum Internet haben und sich für Online-Spiele anmelden können. Die oben genannten Vorteile haben dazu geführt, dass mehr Besucher teilnehmen und der Wettbewerb zunimmt.

Der Aufstieg des Glücksspiels

Gambling hat in den letzten Jahren zahlreiche neue Menschen angezogen, was zu einem rasanten Anstieg der Umsätze weltweit geführt hat. Alleine im Vereinigten Königreich ist die Zahl der Spieler zwischen 2012 und 2022 um über 10 Millionen gestiegen. In anderen Ländern wie der Schweiz und Monte Carlo ist ein ähnlicher Trend zu beobachten. Bis zum nächsten Jahr sollen Online-Casinos in den USA jährlich fast 100 Milliarden US-Dollar erwirtschaften und damit eine enorme Rolle für das Leben vieler Menschen, aber auch für die gesamte Wirtschaft eines Landes übernehmen.

Es bleibt also interessant zu sehen, wie sich die Wirtschaft entwickelt und wie das "normale Glücksspiel", also Casinos, auch Spielautomaten und Pokertische, seinen virtuellen Doppelgänger schlägt und ob die Menschen in Zukunft ihr Glück nur noch Online und von überall aus versuchen werden. Vor allem die verschiedenen Staaten wie die Schweiz oder auch Teile von Deutschland erhoffen sich durch das Online Casino natürlich positive Auswirkungen auf die Wirtschaft, mehr Steuereinnahmen und neue Arbeitsplätze, die wiederum durch das für den Konsum verfügbare Geld die Konjunktur ankurbeln. In jedem Fall bleibt es spannend, diese Entwicklungen zu verfolgen und offen zu sein für Veränderungen, die unser Denken über Steuern möglicherweise langfristig verändern könnten.



