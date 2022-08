Trust Wallet: Vor- und Nachteile

Trust Wallet ist eine Geld­börse für ERC20-Kryp­to­wäh­rungs-Token, die für mobile Geräte ent­wi­ckelt wurde. Es zeichnet sich durch eine ein­fache Instal­lation und ver­fügbare Funk­tionen aus, die keine zusätz­lichen Fähig­keiten und Kennt­nisse erfordern. Wozu braucht man Trust Wallet? Hier klärt ein Artikel von "Die Unbestechlichen" auf.

Weiter dazu folgendens: "



Diese Wallet bietet Unter­stützung für die fol­genden Token:

ETH;

ERC20;

ETC;

POA.

Die Instal­lation ist sehr einfach und nimmt nicht viel Zeit in Anspruch. Die App steht in 3 For­maten zum Download bereit:

Android-Besitzer können die App bei Google Play herunterladen;

Für iOS-Besitzer ist die App auch im App Store erhältlich;

Sie können die Instal­la­ti­ons­datei auch im .apk-Format herunterladen.

Anwei­sungen zur Ver­wendung von Trust Wallet

Nach dem Start der App werden uns zwei Optionen ange­boten: eine neue Geld­börse erstellen oder eine bestehende importieren.

Brief­tasche importieren

Wenn Sie bereits eine eigene ETH-Brief­tasche besitzen, impor­tieren Sie einfach Ihre Pass­phrase und Ihren pri­vaten Schlüssel.

Eine neue Brief­tasche erstellen

Da Sie die einzige Person sind, die die Kon­trolle über Ihr Geld hat, müssen Sie eine Siche­rungs­kopie Ihres Pass­worts auf­be­wahren, falls die Software gelöscht wird. Klicken Sie auf die Schalt­fläche “Wallet sichern”. Dar­aufhin wird ein Dia­logfeld ange­zeigt, in dem Sie auf­ge­fordert werden, ein neues Passwort für die Wallet zu erstellen. Sie können auf die Eingabe eines Pass­worts ver­zichten, indem Sie einfach auf “ok” klicken. Nachdem Sie ein Passwort erstellt haben, werden Sie zum Hauptmenü weitergeleitet.

Ein­stel­lungen

Sie werden in den Ein­stel­lungen nichts Unnö­tiges finden. Es ist möglich, eine Brief­tasche auf der Regis­ter­karte “Brief­ta­schen” und das ver­wendete Netzwerk auf der Regis­ter­karte “Netzwerk” zu wählen.

Vor­teile und Nach­teile von Trust Wallet

Trust Wallet ist einfach und leicht zu bedienen. Der durch­schnitt­liche Benutzer braucht nicht mehr als 3 Minuten, um alle Fein­heiten der Anwendung zu ver­stehen. Das­selbe gilt auch für Kryp­to­handel, wenn es natürlich um solche Platt­formen wie Bitcoin Code geht.

Zu den Vor­teilen gehören fol­gende Merkmale:

ein­fache Installation;

mini­ma­lis­tische Schnittstelle;

die Mög­lichkeit, Münzen direkt aus dem Wallet von Exch­angern zu kaufen (bisher stehen 3 Exch­anger zur Auswahl);

Aber es gibt auch einige Nachteile:

Trust Wallet erzeugt keinen Seed während der Instal­lation — 12-Wort-Phrase für mög­liche Backups;

Die Anmeldung bei der Anwendung erfolgt nicht über den Fin­ger­ab­druck­scanner, der auf fast jedem modernen Smart­phone instal­liert ist;

keine Zwei-Faktor-Authen­ti­fi­zierung;

keine Mög­lichkeit, Bitcoin zu spei­chern und zu übertragen.

Wie die Ent­wickler ver­sprechen, werden 2018 zwei neue “Funk­tionen” hinzukommen:

Sofor­tiger Handel durch Dezen­tra­li­sierung (wird im 2. Quartal dieses Jahres hinzugefügt);

DApp-Inte­gration für Ent­wickler. Wird im 3. Quartal umgesetzt.

Ver­gleich mit MyE­ther­Wallet (MEW)

MEW war eine der ersten Geld­börsen, die von vielen ICOs all­gemein akzep­tiert wurde. Heut­zutage sollte eine Geld­börse zum Spei­chern digi­taler Token jedoch keine über­la­denen Funk­tionen auf­weisen, da dies die Nutzer abschrecken kann. Als Trust ins Leben gerufen wurde, setzten sich die Ent­wickler das Ziel, alles Unnötige aus MEW zu ent­fernen und es für den Durch­schnitts­bürger perfekt nutzbar zu machen.

Ein Ver­gleich in Bezug auf die Funktionalität

Der Gewinner ist hier ein­deutig das Ver­trauen, da der Durch­schnitts­nutzer wahr­scheinlich keine digi­talen Ver­träge ver­wenden oder mit dem Ethereum Name Service arbeiten wird. Vor allem, da MEW für den Desktop ent­wi­ckelt wurde und dies auch seine primäre Anwen­dungs­um­gebung ist.

Ver­gleich der Sicherheit

Beide Anwen­dungen spei­chern Daten lokal, ohne Ihre Pass­wörter an einen Server zu senden. Zum einen besteht immer die Gefahr, dass Ihr Passwort von einem Dritten oder, im Falle von MEW, von einem Virus gestohlen wird. Das Trust-Passwort kann nur dann gestohlen werden, wenn ein Dieb Ihr Telefon in die Hände bekommt (hier kommt die Authen­ti­fi­zierung per Fin­ger­ab­druck­scanner ins Spiel).

Anony­mität

Weder MEW noch die Trust Wallet senden Ihre Daten an einen Server oder sammeln sie zum Zwecke der wei­teren Nach­ver­folgung. Das Gleiche gilt für Ihre Schlüssel, da sie lokal gespei­chert werden und nur Sie Zugang zu ihnen haben."

Quelle: Die Unbestechlichen