Anwendung der Blockchain im Bankwesen

Die dezentrale Technologie kann in verschiedenen Nischen eingesetzt werden. Blockchain ist universell. Im Jahr 2022 werden ihre Mechanismen in der Produktion, im sozialen Umfeld und in der Politik zum Einsatz kommen. Die beliebteste Anwendung der Blockchain ist jedoch das Bankwesen. Die Technologie ermöglicht es, Geldüberweisungen billiger und schneller zu machen, die persönlichen Daten der Kunden zu schützen und ein neues Modell der finanziellen Interaktion zu schaffen.

Das traditionelle Finanzsystem ist auf Papiergeld angewiesen. Der Mechanismus der Online-Zahlungen muss jedoch aktualisiert werden. Um Unternehmen und ihre Kunden vor Hackerangriffen und betrügerischen Aktivitäten zu schützen, muss ein skalierbares und sicheres Überweisungssystem geschaffen werden, das Angriffen standhält. Blockchain im Bankwesen löst diese Probleme. Sensible Daten von Finanzinstituten und ihren Kunden werden auf mehreren Servern gespeichert - in einem dezentralen Netz. Für Transaktionen auf der Blockchain müssen keine persönlichen Daten angegeben werden. Die Finanzinstitute sind bestrebt, die Kosten für die Bearbeitung von Überweisungen zu senken und die Geschwindigkeit der Transaktionen zu erhöhen. Außerdem gehören zu Finanzinstituten auch Blockchain-basierte Handelsplattformen wie Bitcoin Revolution, auf denen man von Kursschwankungen profitieren kann. Eine Voraussetzung ist die vollständige Einhaltung der Vorschriften. Blockchain hilft dabei. Seine Mechanismen können Schnelligkeit, Sicherheit, niedrige Transaktionskosten und die Einhaltung von Gesetzen gewährleisten. Anfang 2022 nutzen jedoch weder Banken noch Start-ups die Technologie in vollem Umfang. Die meisten Unternehmen und Entwickler heben einige Merkmale des verteilten Netzes hervor und versuchen, sie isoliert anzuwenden. Die wichtigsten Verwendungszwecke der Blockchain im Bankwesen sind folgende:

Interne und externe Geldüberweisungen. Die großen Zahlungssysteme (PayPal, Visa) testen die Technologie bereits für internationale Transaktionen.



Wertpapiertransaktionen und schnelles Clearing (bargeldlose Zahlungen zwischen Banken und Gegenparteien).



Optimierung von Steuern und Gebühren. Digitale Kundenbewertungsplattform beschleunigt und verbilligt die Bereitstellung von Kreditprodukten.



Überprüfung durch den Kunden.



Ausgabe, Verwaltung und Verfolgung von Bargeldlieferungen an Bankfilialen.



Zentralbanken geben digitale Währungen aus. Die Digitalisierung und die Einführung neuer Technologien im Finanzwesen verändern die etablierten Bankprinzipien grundlegend. Vor einigen Jahren war für die meisten Transaktionen die persönliche Anwesenheit des Kunden erforderlich, was viel Zeit in Anspruch nahm. Dank der intelligenten Verträge sind diese Optionen online verfügbar, buchstäblich mit einem einzigen Klick. Die Technologie funktioniert wie ein Vertrag zwischen zwei oder mehreren Parteien, dessen Bedingungen schriftlich festgehalten und von einem Computeralgorithmus automatisch ausgeführt werden. Intelligente Verträge haben diese Eigenschaften:

Erfüllen Sie die Bedingungen "wenn..., dann...". Die Regel ist erfüllt, und das System schreibt die Transaktion in das verteilte Hauptbuch.

Die Vertragsbedingungen können nicht mehr geändert werden, sobald die Teilnehmer zugestimmt haben.



Sie werden mit Hilfe von Programmiersprachen erstellt. Dadurch werden Abweichungen von den Regeln vermieden.

Ausgeführt in einer sicheren Umgebung, die Transparenz und Authentizität der Transaktionen gewährleistet. Anfang 2022 werden intelligente Verträge zur Automatisierung von Bankdienstleistungen eingesetzt. Digitale Verträge senken die Gemeinkosten der Finanzinstitute. Dies wird durch die Automatisierung von Prozessen erreicht. So optimiert die Technologie beispielsweise die Überwachung von Sicherheiten bei Hypothekarkrediten. In der Logistik ermöglichen intelligente Verträge die Verfolgung von Vermögensbewegungen. Durch die Optimierung der Zahlungen an die Gegenpartei werden die Kreditrisiken verringert. Außerdem wird durch digitale Verträge der Einsatz von Personal verringert. Dadurch werden Dokumentenfehler vermieden und Kosten gesenkt. Die herkömmlichen Geschäftsprozesse kosten die Banken rund 30 Millionen Dollar pro Jahr. Eine dezentrale Technologie würde die Kosten um 8-12 Millionen Dollar senken. Zu den Besonderheiten der Verwendung intelligenter Verträge im Bankensektor gehören:

Zugänglichkeit. Die Software für den Einsatz und die Umsetzung von digitalen Verträgen wird kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie garantiert die Verfügbarkeit und Kompatibilität mit den Banksystemen.



Transparenz. Die Teilnehmer an der Transaktion können die Ausführung der Vereinbarung in allen Phasen überwachen.



Privatsphäre. Die Daten werden in einer geschützten Umgebung ausgetauscht, die für Dritte unzugänglich ist. ----