Ist das Handelsvolumen einer Aktie wichtig?

Angenommen, man wirft irgendwann einen Blick auf die Volumenchefs für den Börsentag, wird man häufig bedeutende Aktien wie die Bank of America Corporation (BAC) beobachten. Am 19. August 2021 belief sich das Austauschvolumen für BAC auf 46,5 Millionen. 1. Advanced Micro Devices, Inc (AMD) war mit 59,2 Millionen deutlich höher. 2. Das sind enorme Zahlen, aber wo kommen sie her, und wie bedeuten sie?

Auf das erste Segment der Anfrage kann leicht geantwortet werden: Market Trades. Der folgende Teil erfordert etwas mehr Details. Während Volumen nur ein Mittel von vielen ist, erhöht es den Wert seiner spekulativen Wahl. Wie es funktioniert Das Ermittlungsvolumen ist die Gesamtsumme der für den Nachmittag ausgetauschten Gebote, die beide Handelsaufträge enthält. Sie können das tägliche Austauschvolumen ganz allein bestimmen, alle Börsen sind offen zugänglich, indem man die Gesamtsumme der ausgetauschten Angebote berechnet. Nichtsdestotrotz ist es viel einfacher, den täglichen Austausch von Volumen auf Aktien mit GKFX zu überprüfen. Zeit ist bares Geld, alles in allem, und es sollte definitiv Zeit sparen. Das tägliche Austauschvolumen sollte nicht mit dem Dollarvolumen verwechselt werden, das dem Anteilswert einer Aktie mal ihrem täglichen Volumen entspricht.

Warum es wichtig ist Angenommen, man sieht eine Aktie, die aufgrund hoher Umsätze steigt, ist dies sicherlich ein praktischer Schritt. Angenommen, man sieht eine Aktie, die bei geringem Volumen an Wert gewinnt, kann es sich sehr gut um einen Abpraller einer toten Katze handeln. Wenn mehr Bargeld einen Aktienwert bewegt, impliziert dies intelligenterweise, dass es mehr Interesse an dieser Aktie gibt. Unter der Annahme, dass eine bescheidene Menge Bargeld den Aktienwert bewegt, sind die Chancen, dass diese Bewegung vertretbar ist, geringer. Man sollte außerdem auf geringvolumige (illiquide) Aktien achten, bei denen man in einen Siphon geraten und sich verschwören könnte. Unabhängig davon, ob man versucht hat, den gefälschten Zug zu spielen, wird man wahrscheinlich nicht die Möglichkeit haben, einen Händler aufzuspüren, vorausgesetzt, das Volumen ist niedrig und man wäre in einer verlorenen Börse sicher.

Aktien mit geringem Handelsvolumen Es gibt eine Ausnahme für den Kauf von Aktien mit geringem Volumen, das ist der Punkt, an dem man seine gebührende Beständigkeit getan und begründet hat, dass man eine anständige Organisation beobachtet hat, die derzeit nicht gefunden werden kann. In dieser Situation hätte man sich über die Biegung hinaus gestreckt. An dem Punkt, an dem sich das Volumen aufbaut, hat man das Potenzial für einen Multi-Bagger, was die Fantasiesituation jedes Geldgebers ist. Eine weitere Motivation, die meisten Aktien mit geringem Volumen zu meiden, ist der angebotene Ask-Spread. Bei illiquiden Aktien ist die Geld-Brief-Spanne groß, was teuer werden kann. Eine großvolumige Aktie, wie zum Beispiel die zuvor erwähnte BAC, hat häufig eine knappe Angebotsspanne ab einem Cent, die keinen nennenswerten bis keinen Schaden zufügen sollte. An dem Punkt, an dem man das tägliche Austauschvolumen sieht, überprüft man nicht einfach das Austauschvolumen für diesen bestimmten Tag. Dies könnte eine kleine Cap-Aktie sein, die in den Nachrichten auftauchte oder fiel. Das wird im Großen und Ganzen nicht wirtschaftlich sein. Wenn alle Dinge gleich sind, wirft man einen Blick auf das normale dreimonatige tägliche Umtauschvolumen, das eine deutlich bessere Vorstellung davon geben wird, ob die Aktie Liquidität bietet. Wenn man auf der Suche nach umsatzstarken Aktien ist, sollte man mit der New York Stock Exchange (NYSE) oder der Nasdaq beginnen. Diese Trades haben strengere Anforderungen als andere Trades, was positiv ist, da es das Gesindel aus dem Spiel hält. Fazit Rechenvolumen ist einfach. Es ist wichtiger, das zu bekommen, was Lautstärke bedeutet. Während dies niemals der mögliche Faktor sein sollte, wenn es darum geht, Spekulationen einzuschätzen oder Entscheidungen auszutauschen, sollte es immer eine Rolle spielen, da es Ihre Unternehmungen und Ihre Austauschmethoden beeinflussen kann. ----