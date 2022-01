Die 6 wichtigsten Kryptowährungen

Kryptowährungen sind eine besondere Art von elektronischem Geld. Es wird so genannt, weil es kryptographische Elemente - elektronische Signaturen - verwendet. Solches Geld kann nicht wie gewöhnliches Geld aufgehoben werden, es existiert nur in digitaler Form. Kryptowährungen sind dezentralisiert, d.h. jeder kann sie ausgeben. Echtes Geld hingegen wird nur von der Zentralbank ausgegeben.

Kryptowährungen sind aus mehreren Gründen beliebt:



Sicherheit. Sie sind durch einen kryptografischen Code geschützt. Im Gegensatz zum Fiatgeld können sie nicht gefälscht oder verboten werden.

Anonymität. Für die Transaktion wird nur die E-Wallet-Nummer verwendet.

Die Einnahmen. Sie können selbst Kryptowährungen schürfen. Sie können auch in sie investieren, sie kaufen und verkaufen, mit ihnen auf Bitcoin Prime handeln oder sie in reguläres Geld umtauschen.



Zu den wichtigsten Kryptowährungen der Moderne gehören:



Bitcoin

Dies ist die beliebteste Kryptowährung. Manchmal wird sie sogar mit Gold verglichen, was den Wert angeht. Bitcoin wurde im Jahr 2008 von Satoshi Nakamoto geschaffen. Das System basiert auf einer sicheren Verschlüsselungstechnologie namens Blockchain. Diese Technologie schützt verschlüsselte Währungstransaktionen, genau wie ein normales Hauptbuch. Die Anzahl der Bitcoins ist begrenzt, und nach 2140 können keine weiteren mehr geschaffen werden. Derzeit sind rund 21 Millionen Bitcoins im Umlauf.



Ethereum



Während Bitcoin mit Gold verglichen wird, wird diese Kryptowährung oft mit Geld gleichgesetzt. Es wurde von Vitaly Buterin entwickelt, als er 19 Jahre alt war. Ethereum wurde im Juli 2015 eingeführt. Seine Idee ist es, intelligente Verträge zu erstellen. Die Ethereum-Blockchain kann dank ihrer Kodierung als Notar oder Anwalt fungieren. Ethereum agiert als vertrauenswürdige dritte Partei in einer Transaktion. Er ist viel schneller als jeder Mensch und macht keine Fehler.



Litecoin



Litecoin wurde von Charles Lee, einem ehemaligen Google-Mitarbeiter, entwickelt, der diese Kryptowährung auf der Grundlage des offenen Quellcodes von Bitcoin schuf. Es hat jedoch die Blockchain verbessert, indem es Litecoin-Transaktionen ultraschnell machte.



IOTA



Diese Kryptowährung wurde im Jahr 2015 entwickelt. Es wurde als Zahlungsmittel für den Einsatz in der Welt des Internets der Dinge entwickelt. Das Konzept des IOTA ist eine Kette von Objekten, die über das Internet verbunden sind. Sie sammeln und tauschen Daten aus. Zum Beispiel das Ein- und Ausschalten von Klimaanlagen und Bügeleisen über ein Smartphone. IOTA wurde mit einer einzigartigen Tangle-Technologie entwickelt. Sie ist vollständig dezentralisiert und erhebt keine Transaktionsgebühren.



Monero



Diese verschlüsselte Kryptowährung basiert nicht auf der Blockchain, sondern auf der Cryptonote-Technologie. Eine Besonderheit von Monero sind die zirkulären Signaturen, mit denen Transaktionen so vermischt werden, dass eine Rückverfolgung von Zahlungen nahezu unmöglich wird. Aus diesem Grund ist sie so anonym wie möglich. Monero ist eine Kryptowährung, die an den zukünftigen Anstieg der Transaktionen angepasst werden kann.



NEO

Es wird als die chinesische Version von Ethereum angesehen. NEO wurde von Da Hongfei entwickelt. Vor der Umbenennung wurde die Kryptowährung Antshares genannt. Der Gründer behauptet, dass in Zukunft jeder Vermögenswert mit intelligenten Verträgen programmiert wird. Dabei wird seine Plattform an einer einzigartigen dezentralen Lösung arbeiten, um die Interoperabilität mit anderen Blockchains zu gewährleisten.

Viele Anfänger stürzen sich zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt in Kryptowährungen - wenn die Spekulationskäufe einen Rausch erreicht haben, die Kryptowährungsbörsen überlastet sind und die Preise kurz vor einem weiteren Absturz stehen. Das ist aus zwei Gründen schlecht: Man verliert eine Menge Geld und Zinsen, so dass man den Markt schnell wieder verlässt und die wirklich großen Chancen verpasst.

Um dieses doppelte Desaster zu vermeiden, sollten sich sowohl Anfänger als auch erfahrene Anleger an einige Grundsätze für Krypto-Investitionen halten. Wetten Sie nicht auf die Farm. Sie sollten Ihre Beteiligung auf etwa 5 % der liquiden Mittel beschränken. Vermeiden Sie auch Parabelabsprünge. Das ist verlockend, aber der schlechteste Zeitpunkt für einen Kauf. Man sollte stattdessen, in kleinen Schritten anfangen zu kaufen, wenn der Markt sinkt. Wenn der Preis noch weiter fällt, kann man noch ein wenig mehr hinzufügen. Angesichts des enormen Potenzials dieser neuen Art von Geld ist es eine gute Idee, ein Portfolio mit den besten Währungen aufzubauen.

----