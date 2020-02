Gezieltes Werben mit Suchmaschinen-Marketing

Nahezu jeder Mensch, der sich im Internet bewegt, verwendet Suchmaschinen wie Google, Yahoo oder Bing. Wer in das Suchfeld einen Begriff oder eine Phrase eingibt, der erhält eine Reihe von Links auf relevante Webseiten. In den meisten Fällen klickt der Nutzer gleich auf eines der ersten Suchergebnisse und macht sich selten die Mühe, nach unten zu scrollen. Dieses Verhalten verleiht den Suchmaschinen eine unschätzbare Macht – und bietet Firmen die große Chance, recht subtil auf sich aufmerksam zu machen. Wenn die Internetpräsenz eines Unternehmens nämlich bei bestimmten Suchbegriffen unter den ersten Ergebnissen landet, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der Nutzer sie auch besucht.

Eine Möglichkeit, seine Webseiten ganz oben im Ranking von Google zu platzieren, bietet der Service Google Ads. Bis Mitte 2018 hieß er noch AdWords und ist unter diesem Namen noch immer vielen Personen ein Begriff. Wer die Vorteile des Dienstes nutzen will, der sollte mit einer Agentur zusammenarbeiten, die eine jahrelange Erfahrung in diesem Bereich vorweisen kann. ONMA ist eine Google AdWords Agentur aus Hannover, die im Laufe ihrer Existenz mehr als 1.000 Projekte für über 250 Kunden erfolgreich verwirklicht hat. Bei den meisten Auftraggebern der Agentur handelt es sich um kleine und mittelständische Unternehmen. Firmen dieser Größe verfügen über ein verhältnismäßig begrenztes Budget für Werbemaßnahmen. Daher sind sie darauf angewiesen, dass die Kampagnen, die sie angehen, auch von Erfolg gekrönt sind. Für sie entwickelt ONMA wirkungsvolle Strategien, die ihnen zu mehr Sichtbarkeit im Netz verhelfen.

Obwohl die Webseiten, die dank Google Ads in den Suchergebnissen ganz oben landen, als Werbung markiert sind, werden sie sehr häufig angeklickt. Das liegt zum einen daran, dass viele User den Hinweis auf eine bezahlte Platzierung nicht wahrnehmen. Zum anderen interessieren sich die Nutzer tatsächlich für die Inhalte, die die beworbene Seite für sie bereithält. Schließlich haben sie ja gezielt nach Informationen gesucht, die ihnen nun von der Suchmaschine präsentiert werden – ganz gleich, ob der Inhaber der Seite für die Platzierung im Ranking bezahlt oder nicht.

Die Herausforderung besteht nun darin, die Kampagne bei Google Ads optimal an den Start zu bringen. Das setzt zunächst voraus, die passenden Keywords festzulegen. Dabei handelt es sich um die Begriffe und Wortgruppen, die Nutzer auf der Suche nach bestimmten Sachverhalten eingeben. Sie müssen perfekt auf die Zielgruppe zugeschnitten sein, die das Unternehmen ansprechen will. Zudem besteht bei Google Ads die Möglichkeit, die Kampagne auf festgelegte Nutzergruppen oder Regionen einzuschränken. In diesem Bereich profitiert die werbende Firma von der umfassenden Datenerhebung, die Google vornimmt. Ein weiterer Faktor, der den Ausschlag über die Platzierung einer Seite im Suchranking gibt, ist die Qualität von deren Inhalt. Entspricht diese nicht den Kriterien, die Google festgelegt hat, dann taucht die Seite trotz allem nicht an prominenter Stelle in den Suchergebnissen auf. Daher sorgt ONMA mit Expertise dafür, dass auch die Internetseiten des Auftraggebers komplett auf das erfolgreiche Suchmaschinen-Marketing zugeschnitten sind. Da die Kosten für Google Ads pro Klick abgerechnet werden, ist es auch im Sinne des werbenden Unternehmens, die Kampagne so gezielt wie möglich zu fahren.



