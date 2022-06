Glücks­spiel ist in mancher Hin­sicht ein kon­tro­verses Thema, aber es lässt sich nicht leugnen, dass es eine unglaublich beliebte Akti­vität ist. Im Jahr 2021 wurde der welt­weite Glücks­spiel­markt auf einen Wert von 70,9 Mil­li­arden Dollar geschätzt, und es wird pro­gnos­ti­ziert, dass diese Zahl in den nächsten Jahren noch steigen wird. Im Jahr 2023 könnte er sogar 92,9 Mil­li­arden Dollar wert sein. Näheres hierzu im folgenden Beitrag bei "Die Unbestechlichen".

Weiter ist dazu folgendes zu lesen: "Es ist klar, dass das Glücks­spiel eine weit ver­breitete Akti­vität ist, die in abseh­barer Zeit nicht ver­schwinden wird. Im Jahr 2020 hat die Branche, wie alle anderen auch, dank der anhal­tenden COVID-19-Pan­demie einen gewal­tigen Umbruch erlebt. Während viele land­ge­stützte Casinos und ähn­liche Ein­rich­tungen auf der ganzen Welt geschlossen bleiben, melden sich immer mehr Men­schen bei Online Casinos an, um ihre Glücks­spiel­sucht zu stillen. Und während große Sport­er­eig­nisse abgesagt oder ver­schoben wurden, haben Men­schen, die Glücks­spiele suchen, statt­dessen auf Casi­no­spiele zurückgegriffen.

Positive Aus­wir­kungen

Werfen wir zunächst einen Blick auf die land­ba­sierte Casinos. Auch wenn das Online Glücks­spiel immer beliebter wird, ist das Glücks­spiel in einem Casino vor Ort immer noch ein rie­siger Wirtschaftszweig.

Die Casinos sind besonders gut für die lokale Wirt­schaft, da sie eine Vielzahl von Arbeits­plätzen schaffen. Je größer der Standort, desto mehr Arbeits­plätze gibt es. Außerdem ziehen sie Tou­risten an. Die rie­sigen Casino-Resorts mit vielen Unter­hal­tungs­an­ge­boten neben dem Glücks­spiel sind in der Lage, Mil­lionen von Tou­risten anzu­ziehen, die ihr hart ver­dientes Geld an den Spiel­au­to­maten und bei anderen Spielen aus­geben wollen.

In einigen Orten, die für ihre Glücks­spiel­mög­lich­keiten bekannt sind, sind die Casinos zu einem wich­tigen Bestandteil der lokalen Tou­ris­mus­in­dustrie geworden. Viele Arbeits­plätze in anderen Bereichen ent­stehen, weil so viele Men­schen die Casinos besuchen. Nach Las Vegas zum Bei­spiel kommen jedes Jahr Mil­lionen von Men­schen, um zu spielen, und alle mög­lichen Unter­nehmen und Geschäfte sind ent­standen und können dank dieses Tou­rismus flo­rieren. Die Men­schen kommen viel­leicht nach Vegas, um zu spielen, aber sie über­nachten auch in Hotels, essen in Restau­rants, kaufen in Geschäften ein, sehen sich Shows an, besuchen ört­liche Tou­ris­ten­at­trak­tionen. All diese Dinge pro­fi­tieren vom Tou­rismus, und viele von ihnen würden ohne Casinos, die Men­schen in die Stadt bringen, nicht so sehr florieren.

Und was ist mit Online Casinos? Der wich­tigste positive Effekt, den Online Glücks­spiele auf die Wirt­schaft haben, hat mit den Steuern zu tun. Das Glücks­spiel in Online Casinos wird als poten­ziell gefähr­licher als das Spielen in land­ge­stützten Casinos ange­sehen, da Online-Casinos viel leichter zugänglich sind. Über einen ein­zigen Com­puter zu Hause kann man pro­blemlos auf Tau­sende von Glücks­spiel­seiten zugreifen und unzählige Stunden mit dem Spielen ver­bringen, ohne das Haus ver­lassen zu müssen.

In den letzten Jahren haben einige Regie­rungen jedoch begonnen, ihre Gesetze für Online Glücks­spiele zu lockern. Der Haupt­grund für die Lega­li­sierung des Glücks­spiels ist natürlich das Geld. Durch die Lega­li­sierung von Online Glücks­spielen können die Regie­rungen diese besteuern und als zusätz­liche Ein­nah­me­quelle nutzen. Das bedeutet natürlich, dass weniger Geld an die Casi­no­be­treiber fließt, aber da es an die Regie­rungen geht, könnte es zumindest in Pro­jekte fließen, die den Men­schen zugute kommen. Abge­sehen davon ist es wichtig, darauf hin­zu­weisen, dass die Casi­no­be­treiber nicht nur wegen des Geldes dabei sind. Die meisten von ihnen sind sich ihrer Ver­ant­wortung bewusst und spenden regel­mäßig Geld für gute Zwecke.

Negative Aus­wir­kungen

Das Glücks­spiel kann zwar eine ganze Reihe posi­tiver Aus­wir­kungen auf die Wirt­schaft haben, aber auch einige negative. Die wich­tigste davon ist die Spiel­sucht. Casi­no­spiele, sowohl land­ba­sierte als auch Online Spiele, können in der Tat sehr süchtig machen. Die Tat­sache, dass man die Chance hat, echtes Geld zu gewinnen, ver­leitet dazu, zu viel zu spielen. Die meisten Spieler sind ver­nünftig genug, um sich an ihr Budget zu halten, es nicht zu über­treiben und sich nicht hin­reißen zu lassen. Manche Glücks­spieler geben jedoch am Ende zu viel Zeit und Geld für Casi­no­spiele aus.

In einigen extremen Fällen ver­schulden sich die Betrof­fenen und geraten in eine Reihe anderer Pro­bleme. Einige Men­schen, die am stärksten von der Spiel­sucht betroffen sind, können sogar ent­lassen werden und ihre Wohnung oder Haus verlieren.

Men­schen, die spiel­süchtig sind, ver­ur­sachen der Gesell­schaft im All­ge­meinen höhere Kosten als Men­schen, die nicht spiel­süchtig sind. So sind viele von ihnen auf irgendeine Form von staat­licher Unter­stützung ange­wiesen, und einige benö­tigen sogar zusätz­liche Medi­ka­mente oder eine psych­ia­trische Behandlung, um die kör­per­lichen und geis­tigen Beschwerden zu über­winden, die sie durch zu viel Glücks­spiel erlitten haben."

Quelle: Die Unbestechlichen