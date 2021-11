Die reichsten Leute im Ölgeschäft

Im Rahmen der Weltgeschichte hat sich Öl als wichtiger Wirtschaftsfaktor erst vor kurzem herauskristallisiert – vor 162 Jahren wurde die erste Bohrung für die industrielle Ölförderung gebohrt. Öl war jedoch im alten Ägypten als brennbares Material bekannt, und einige Funde im Irak deuten darauf hin, dass Öl vor mehr als 6.000 Jahren als Baumaterial verwendet wurde.

Es besteht die reale Möglichkeit, dass das Ölgeschäft aufgrund des Rückgangs der Ölpreise und der Aussicht auf einen Krieg im Nahen Osten vor einer langen und schwierigen Phase stehen wird. Den 22 Öl- und Gasgeschäftsleuten auf der Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt mit einem Gesamtkapital von rund 50 Milliarden US-Dollar wird jedoch bestimmt in absehbarer Zeit kein Vermögen ausgehen. Ehrlich gesagt, kann heutzutage fast jeder vom Erdöl profitieren, man braucht nur die offizielle Seite zu besuchen und sich an den Handel zu machen.

Laut Forbes ist Marvin H. Davis der reichste Mann im Ölgeschäft. Mit einem geschätzten Vermögen von 4,5 Milliarden Dollar ist er der Öl-Tycoon Nr. 1 und Nr. 82 der reichsten Menschen der Welt. Der ehemalige Aktienspekulant machte sein Vermögen mit der Ölförderung in den Rocky Mountains und investierte mit dem Geld dann in Immobilien, Filmproduktion und Profifußball, wie sein Freund Ex-Präsident Bill Clinton. Heute hat sich der Milliardär wieder der Energie zugewandt und vor einigen Jahren begann sein Privatunternehmen, die Davis Petroleum Corporation, in die Erdgasförderung auf seinem alten, erschlossenen Land in den Rocky Mountains sowie in die Südküste in Texas zu investieren.



An zweiter und dritter Stelle stehen die Brüder Lee und Sid Bass (Bass Lee und Sid) mit einem Kapitalwert von 4,3 bzw. 3,8 Milliarden Dollar. Ihr Bruder Perry hat sich mit 1,6 Milliarden US-Dollar in den Forbes-Charts nach unten bewegt, ist aber immer noch in den Top 22. Sie verwandelten das Erbe des texanischen Ölgeschäfts ihres Vaters in ein erfolgreiches Investmentimperium - aber 9/11 traf es hart und sahen sich gezwungen, ihre Beteiligung an Walt Disney zu verkaufen, nachdem sie die Marktanforderungen nicht erfüllen konnten. Obwohl sie 135 Millionen Aktien loswerden mussten, besitzen sie immer noch 60 Millionen Aktien oder etwa 3 % der Disney-Fabrik.

Es gibt viele andere alte Familien auf der Liste, die im Laufe der Jahre mit dem Öl- und Gasgeschäft in Verbindung gebracht wurden, wie Koch, Getty, Hunt und Rockefeller, aber die meisten von ihnen haben diverse Fonds abseits von Ölfeldern. Die neue Weltordnung im Öl- und Gasgeschäft stellen sechs Russen vor, von denen Mikhail Chodorkovsky, der Chef von Yukos, das Russlands zweiter Ölgesellschaft ist, der reichste ist. Sein Nettovermögen von 2,4 Milliarden US-Dollar häufte er, als er 38 Jahre alt war, an.



Chodorkowski kam wie die meisten reichsten Russen nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion an die Macht. Die Privatisierung des Staatsvermögens hat es Russlands mächtigsten und rücksichtslosen Geschäftsleuten ermöglicht, für einen Bruchteil ihres realen Wertes die Kontrolle über lebensfähige Industrien zu erlangen. Doch trotz ihrer Ursprünge, mit einem Anteil an der Weltproduktion, der von 9 % auf 12 % wachsen könnte, ist die Ölindustrie einer der wenigen Zweige der russischen Industrie, die erfolgreich vom Kommunismus zum Kapitalismus springen könnte.



Auf der Liste stehen unter anderen Vertretern der russischen Wirtschaft Vladimir Bogdanov (1,6 Milliarden US-Dollar, 12. Platz in der Liste der Öl- und Gasmagnaten, 312. Platz unter den reichsten Menschen der Welt), Rem Vyakhirev (1,5 Milliarden US-Dollar, Platz 16 und 336), Roman Abramovich (1,4 Milliarden US-Dollar, Platz 7 und 363), Vagit Alekperov (1,3 Milliarden US-Dollar, Platz 18 und 387) und Mikhail Fridman (1,3 Milliarden US-Dollar, Platz 20 und 387).



Suchen Sie nicht nach saudischen Ölgeschäftsleuten auf der Liste. Die reichsten Menschen in Saudi-Arabien haben zwar Öleinnahmen in Milliardenhöhe, aber ihr Vermögen basiert auf Investitionen, wie das Vermögen von Prinz Alaweed Bin Talel al-Saud, der mit 20 Milliarden US-Dollar der sechstreichste Menschen der Welt ist und 3,9 % der Citigroup besitzt.



----