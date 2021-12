Die Bitcoin-Hashrate hat ein Allzeithoch erreicht

Während sich die Bitcoin-Preise um die 50.000-Dollar-Zone konsolidiert haben, hat die Hashrate des Netzwerks am 8. Dezember 2021 mit 194,95 Exahash pro Sekunde ein Allzeithoch (ATH) erreicht. Die Bitcoin-Miner haben ihre Verarbeitungsleistung stark erhöht, obwohl das Mining von Bitcoin seit dem 11. Dezember um 8,33 Prozent schwieriger geworden ist.

Die Bitcoin-Preise erreichten im Jahr 2021 einige Allzeithochs und brachen die Rekorde der Vorjahre. In ähnlicher Weise hat auch die Bitcoin-Hashrate in diesem Jahr zweimal Rekordhöhen erreicht, da die SHA256-Hash-Leistung exponentiell angestiegen ist. Während die BTC-Preise Mitte April ein ATH von 64.000 US-Dollar erreichten, erreichte die Bitcoin-Hashrate am 9. Mai mit 191,42 Exahash pro Sekunde (EH/s) einen neuen Rekord.

Die BTC-Preise erreichten am 10. November erneut ein ATH und sprangen auf 69.000 US-Dollar pro Coin. Für die Nutzer von bitqt war dies ein Glücksfall. Da die Bitcoin-Preise seither um etwa 26 Prozent gesunken sind, ist die Bitcoin-Hashrate auf ein weiteres Lebenszeit-Hoch geschossen und erreichte am 8. Dezember 194,95 EH/s.

Die Dinge haben sich seit dem letzten Hash-Rate ATH am 9. Mai stark verändert, als BTC den größten Rückgang der Mining-Schwierigkeit in seiner Geschichte erlebte und um 27,94 Prozent sank. Nach einem weiteren Rückgang um 4,81 Prozent ist die Schwierigkeit seither neunmal in Folge gestiegen. In den letzten vier Wochen sank die Schwierigkeit von BTC um 1,49 Prozent und stieg am 11. Dezember um 8,33 Prozent. In Bezug auf die Mining-Schwierigkeit ist es fast so schwer, BTC abzubauen wie am 13. Mai mit einem Schwierigkeitsparameter von 25 Billionen. Im Moment liegt die Schwierigkeit nach dem Epochenwechsel am 11. Dezember bei 24,1 Billionen, was nur ein wenig unter dem ATH der Schwierigkeit liegt.

Eine weitere Änderung, die seit dem Hashrate-Hoch vom 9. Mai zu beobachten ist, ist, dass sich die Verteilung der Top-Mining-Pools deutlich verändert hat. Der heutige Top-Mining-Pool ist Antpool mit 19,39 Prozent der globalen Hashrate oder 34,6 EH/s und der zweitgrößte BTC-Mining-Pool ist F2pool mit 14,16 Prozent der Hashrate oder 25,27 EH/s. Foundry USA war in den letzten Monaten ein neuer Spitzenkandidat, der am 12. Dezember 2021 mit 13,07 Prozent der globalen Hash-Leistung oder 23,32 EH/s die dritte Position einnahm.

Im letzten Quartal des Jahres waren unbekannte Hashrate- oder Stealth-Miner eine herausragende Kraft bei der Verteilung der Hashpower. Heute ist die unbekannte Hashrate mit 12,20 Prozent der globalen Hashpower oder 21,77 EH/s als fünftgrößte Mining-Einheit verzeichnet. BTC-Mining ist immer noch profitabel, da eine Maschine, die 110 Terahash pro Sekunde (TH/s) mit 0,12 US-Dollar pro Kilowattstunde (kWh) produziert, bei den heutigen BTC-Wechselkursen etwa 22 US-Dollar pro Tag einbringt.

Im letzten Quartal 2020 und in den ersten beiden Quartalen 2021 gab es viele Mining-Rig-Bestellungen von Enterprise-Mining-Betrieben. Viele von ihnen erwarteten die Lieferung der Spitzengeräte für das Bitcoin-Mining bis zum Jahresende und Anfang 2022. Die Unternehmen hatten Zehntausende von Mining-Rigs der nächsten Generation bestellt, und es ist gut möglich, dass ein Bruchteil dieser bestellten Maschinen jetzt online ist und dem Netzwerk SHA256-Hashrate widmet.



