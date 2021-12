Bank von Russland will Investmentfonds verbieten, in Kryptowährungen zu investieren

Die russische Zentralbank beabsichtigt, Investmentfonds den Erwerb von Krypto-Vermögenswerten oder damit verbundenen Finanzinstrumenten zu untersagen. Der Vorschlag, der im Einklang mit ihrer harten Linie gegenüber dezentralem digitalem Geld steht, kommt, nachdem die Regulierungsbehörde die Börsen aufgefordert hat, den Handel mit Wertpapieren zu vermeiden, die an Kryptowährungen gebunden sind.

Die Zentralbank der Russischen Föderation (CBR) unternimmt Schritte, um Investmentfonds daran zu hindern, Geld in digitale Währungen wie Bitcoin zu investieren. Die Beschränkungen würden auch für Derivate gelten, deren Wert von den Schwankungen ihrer Kurse oder der Preise von Wertpapieren abhängt, die an digitale Vermögenswerte gebunden sind.

Die Währungsbehörde begründete diesen Schritt mit der Notwendigkeit, die Gelder und Rechte der Anleger zu schützen. Die Maßnahme betrifft nicht nur nicht-qualifizierte, sondern auch zugelassene Anleger. Sie wird durch Änderungen der CBR-Richtlinie "Über die Zusammensetzung und Struktur des Vermögens von Investmentfonds auf Aktienbasis und des Vermögens von Investmentfonds auf Gegenseitigkeit" ab 2016 eingeführt.

Die Bank von Russland hat die Änderungen kürzlich zur Diskussion gestellt. Das Fenster für die Entgegennahme von Rückmeldungen und Vorschlägen zu dem Entwurfsdokument ist bis zum 27. Dezember geöffnet. Die Regulierungsbehörde hat die neuen Bestimmungen vorgelegt, nachdem sie Vermögensverwalter Anfang des Jahres gewarnt hatte, dass sie keine Kryptoanlagen wie zum Beispiel jene von Bitcoin Prime in ihre Investmentfonds aufnehmen sollten. Im Juli riet die CBR den russischen Börsen, die Notierung von Instrumenten zu vermeiden, die auf Kryptowährungen basieren, und empfahl, dass Makler und Treuhänder davon absehen sollten, "Pseudo-Derivate mit solchen Basiswerten an nicht qualifizierte Anleger anzubieten". Später erklärte die Behörde, sie werde solchen Anlegern den Zugang zu Kryptowährungen nicht erleichtern und lehnte die Erbringung entsprechender Finanzdienstleistungen ab.

Die in diesem Monat veröffentlichten Umfrageergebnisse zeigen jedoch, dass alternative Vermögenswerte wie Kryptowährungen mehr als die Hälfte der Portfolios von nicht qualifizierten Anlegern in dem Land ausmachen. Damals gaben 46 % der 1.000 Befragten zu, dass sie digitale Währungen als Absicherungsanlage für die Zukunft in Betracht ziehen.

Im Oktober enthüllten Medienberichte, in denen der Leiter des wichtigen Finanzmarktausschusses, Anatoly Aksakov, zitiert wurde, dass Gesetzgeber der Staatsduma, dem Unterhaus des russischen Parlaments, planen, Beschränkungen für Privatanleger beim Kauf von Kryptowährungen in Erwägung zu ziehen. Beamte in Moskau diskutieren diese Idee schon seit einiger Zeit.

Im Oktober 2020 schlug die Bank of Russia ein jährliches Limit von 600.000 Rubel (etwas mehr als 7.200 Euro) vor und holte auch die öffentliche Meinung zu dieser Schwelle ein. Damals wurde erwartet, dass die Obergrenze in das Gesetz "Über digitale Finanzanlagen" aufgenommen wird, das im Januar in Kraft trat, aber das ist nicht geschehen.

