Meistgehandelte Kryptowährung in der Welt

Auf dem Kryptomarkt gibt es fast 8.000 Token. Es ist schwer zu sagen, welche von ihnen auf lange Sicht einen bedeutenden Gewinn abwerfen wird, aber die Chancen dafür stehen gut. Es ist wichtig, auf eine Reihe von Merkmalen zu achten, die ein Projekt mit großem Potenzial von einem Dummy unterscheiden. Die Wahl einer vielversprechenden Kryptowährung für Investitionszwecke kann in Zukunft große Gewinne bringen. Der Sektor der dezentralen Finanzierung (DeFi) hat dies im Jahr 2020 bewiesen. Die dazugehörigen Projekte haben in kurzer Zeit einen mehrfachen Wertzuwachs erfahren.

Vielversprechende Zukunft

Offensichtlich wird Kryptowährung kaufen immer im Trend sein, was zum Wachstum einer vielversprechenden neuen Kryptowährung beitragen wird. Wir möchten auch darauf hinweisen, dass Stabelcoins derzeit von großer Bedeutung sind. Sie sind bequeme Instrumente für die Verwaltung von Geldern in einem dezentralen Raum ohne die mit der Volatilität verbundenen Risiken.

Dies gilt insbesondere für Start-ups, die Orakel entwickeln – spezielle Mechanismen, die es der Blockchain ermöglichen, Daten aus der Außenwelt zu lesen. So ist beispielsweise der Preis des ChainLink-Tokens seit Jahresbeginn um 540 % auf 11,6 $ gestiegen und lag damit kurzzeitig bei über 19 $. Das Konkurrenzprojekt „Band“ verzeichnete einen noch größeren Anstieg. Der Token stieg im gleichen Zeitraum um 2.600 % auf 6 $ und überschritt Anfang September 15 $.



Wie man die beste Kryptowährung für den Handel auswählt



Um diese Art von Anstieg mitzubekommen, ist es wichtig, eine vielversprechende Kryptowährung rechtzeitig zu identifizieren. Dies kann durch die Verwendung von Schlüsselattributen geschehen. Vertreter der Industrie erläuterten, wie man ein erfolgreiches Projekt erkennt und wie viel man in ein solches investieren sollte.



Zweck einer Währung



Um eine vielversprechende Kryptowährung in unserem Überblick über Kryptowährungen zu identifizieren, müssen Sie auf ihren Zweck achten. Die Funktion des Projekts muss klar und verständlich sein, auch wenn es sich um eine komplexe Technologie oder ein schwer zu entwickelndes System handelt. Die Technologie oder das System muss reale Anwendungen haben und echte Probleme sowohl auf dem Kryptomarkt als auch in anderen Bereichen lösen.



Technologische Fortschritte



Neue Plattformen, wachsendes Anlegerinteresse und die Einführung innovativer Funktionen wirken sich positiv auf das langfristige Rating Wachstum aus. Das Wachstum des Krypto-Marktes basiert auf der Konfrontation mit den klassischen wirtschaftlichen Grundlagen. Der Wunsch nach Dezentralisierung, Privatsphäre, Sicherheit, Schnelligkeit und Preisgünstigkeit bildet die Grundlage für den Markt der Kryptowährungen.



Top Kryptowährungen für Handlung in Germany



Laut Forbes gibt es derzeit mehr als 1.100 Arten von digitalem Geld in der Welt der Kryptowährungen. Und die Gesamtkapitalisierung dieses Marktes beträgt 133 Milliarden Dollar. Zu diesem Zweck haben sie eine Rangliste der beliebtesten Arten von Kryptowährungen erstellt, in die beim Handel am häufigsten investiert wird. Hier sind die fünf wichtigsten Kryptowährungen, die derzeit als Investitions-, Handels- oder Sicherheitsanlagen wirklich infrage kommen.



Litecoin (LTC)



Viele sehen Litecoin als das „Silber“ der Kryptowährungswelt, während Bitcoin als Gold angesehen wird. Aufgrund der niedrigen Gebühren und der weiten Verbreitung ist dies eine bequeme Art, Geld zu überweisen. Die Tatsache, dass die Währung keine große Aufmerksamkeit auf sich zieht, spricht ebenfalls für ihre potenzielle zukünftige Stabilität. Litecoin wird auch von PayPal unterstützt. In diesem Quartal wird das Zahlungssystem die Abrechnung von Kryptowährungen mit seinen Händlern sowie das Kryptowährung Tauschen auf Changelly.com ermöglichen, was die Nachfrage nach LTC erhöhen könnte.



Bitcoin (BTC)

Die allererste Kryptowährung ist die teuerste, kapitalisierteste, bekannteste und begehrteste. Trotz einer Reihe von Nachteilen, die neuere Kryptowährungen nicht aufweisen, ist Bitcoin weiterhin eine vielversprechende Investition bei der Handlung. Dies zeigt sich am Interesse institutioneller Anleger und an der Unterstützung durch große Unternehmen und Medienpersönlichkeiten.



Ethereum (ETH)

Natürlich kann unsere Liste nicht ohne Ethereum auskommen. Die Währung stürmt seit Dezember 2020 immer neue Kursrekorde. Und dafür gibt es eine logische Erklärung: Das Entwicklerteam hat endlich mit der Arbeit an der Umstellung auf Ethereum 2.0 begonnen, was mehr Investitionen in dieses Projekt anzieht und das Interesse der Nutzer an EtN erhöht. Das hat zur Folge, dass der Preis ansteigt. Und es sieht so aus, als würde sie 2021 weiter steigen.

Ripple (XRP)

Ripple unterscheidet sich deutlich von den meisten Kryptowährungen, einschließlich Bitcoin. Die virtuelle Währung ist derzeit sehr beliebt und konkurriert gleichberechtigt mit Ethereum. Das Hauptmerkmal von Ripple ist, dass es nicht abgebaut werden kann.

Das liegt daran, dass die Entwickler sofort 100 Milliarden XRP-Einheiten ausgegeben haben, von denen sie etwa 2/3 für sich behalten und ein Drittel an die Nutzer verteilt haben. Folglich ist keine zusätzliche Ausgabe von Kryptowährungen vorgesehen, und auch das Mining ist für das Funktionieren des Systems nicht erforderlich.



