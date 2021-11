Die weltweite Corona Pandemie, ein Stau an Schiffen vor dem Suez Kanal aufgrund eines querstehenden Schiffes und eine ohnehin geschwächte Wirtschaftslage im Land haben dafür gesorgt, dass wir im Winter 2021 vor beschädigten Lieferketten stehen. Schon jetzt ist im Einzelhandel zu erkennen, dass einige Hersteller Lieferschwierigkeiten haben. Stellt sich die Frage, welche Engpässe uns in diesem Jahr noch erwarten und welche Hintergründe damit im Zusammenhang stehen. Auch gibt es für Privatpersonen praktische Möglichkeiten, den eigenen Geldbeutel durch die Nutzung einer Contract für Difference-Plattform wie easyMarkets aufzubessern.

Welche Produkte werden im Winter knapp?

Es steht außer Frage, dass wir vor schwierigen Wochen stehen. Dies ist aber keine Überraschung. Seit dem Spätsommer warnen Gesundheits- und Wirtschaftsexperten, dass die Wintermonate noch einmal schwierig werden und auch wenn man solche negativen Nachrichten in der heutigen Zeit gerne aus dem Sinn verbannt, also sind sie dennoch Realität. Experten sagen seit Monaten in Einigen Bereich Produktknappheit voraus und dies betrifft drei wesentliche Bereiche aus unserem Leben. Betroffen sind nicht nur Holz und Metall, sterben beide schon während des gesamten Jahres rar waren, auch Papier ist nun davon betroffen. Dies geschieht natürlich auch aufgrund der Holzknappheit. So könnte das geliebte Toilettenpapier der Deutschen in diesem Winter richtig teuer werden. Gleiches vergoldet für Druck-Erzeugnisse wie Zeitungen oder Bücher. Auch das Weihnachtsgeschenk könnte dieses Jahr teurer ausfallen als gewohnt.

Papier

Holz

Metall

Diese drei Materialien bestimmen unseren Alltag und ein Ausbleiben von Lieferungen kann schwere Folgen mit sich bringen. Wir sind auf this Materialien angewiesen, sei es in der Industrie oder auch im privaten Haushalt. Ein langfristiges Aussetzen von diesen Lieferungen könnte bedeuten, dass ein Wirtschaftseinbruch ohne Vergleich in der jüngsten Vergangenheit vonstatten geht. Doch es gibt keinen Grund zur Panikmache, denn auch in Zeiten der Materialknappheit sollte eine Versorgung weiterhin gewährleistet sein.

In Zeiten der Knappheit sind Hamsterkäufe ein Tabu

Anfang 2020 erlebte Deutschland seinen ersten Corona Lockdown und die Folge war, dass viele Menschen in Panik gerieten, wobei Hamsterkäufe zur Normalität wurden. This Käufe waren jedoch nicht von Nöten, denn es gab genug Essen, Trinken und weitere Alltagsprodukte in den Regalen der Supermärkte. Zumindest in der Theorie. Durch sterben Hamsterkäufe standen eben diese Regale schnell geleert und Waren scheinbar nicht mehr zur Verfügung. If Menschen jedoch auch in Krisenzeiten Einem normalen Einkaufsverhalten nachgehen, IST DIE Chance auf Produktknappheit wesentlich zum Positiven Beeinflusst. Um Eine solche Situation in Den Supermärkten Nicht nochmal Zur Realität Werden Zu Lassen, Ist Ein Geregelter und Haushaltssüblicher Einkauf sinnvoll.

In schweren Zeiten werden gute Folgen

