Kann eine Kryptowährung verschwinden?

Traditionell wird das Geld als die Kreislaufader des Finanzsystems betrachtet. Kryptowährung ist eine Evolution des gesamten Organismus und insbesondere des Kreislaufsystems. Menschen können jetzt Waren und Dienstleistungen mit Kryptowährungen kaufen und verkaufen. Und sie haben die Möglichkeit, dies sowohl für Bitcoin - den anerkannten Marktführer in der digitalen Welt - als auch für Token zu tun, die für bestimmte Waren und Dienstleistungen ausgegeben werden. Die Kryptowährung Monero kann zum Beispiel zum Kauf von Waren im Darknet verwendet werden.

Sie können nicht nur Transaktionen mit Kryptowährungen durchführen, sondern auch an ICOs teilnehmen. Die Kryptowährung Ether (Ethereum Classic) ermöglicht den Zugang zu millionenschweren Finanzierungsrunden für Projekte. Ether ist die einzige Währung, die das Prinzip der intelligenten Verträge (Smart Contracts) umgesetzt hat. Dabei handelt es sich um Programme, die beim Eintreten bestimmter Ereignisse ausgeführt werden.



Intelligente Verträge können bei Gewinnspielen und ICOs gleichermaßen eingesetzt werden. Ein ICO ist ein Konzept, das aus der digitalen Währung hervorgegangen ist. Es ist vergleichbar mit einem Börsengang, allerdings mit weniger rechtlichem Aufwand, was zu einer größeren Konzentration von Betrügern bei Unternehmen führt, die mit ICOs an die Börse gehen. Ein weiterer wichtiger Unterschied zu einem Börsengang besteht darin, dass nicht die Aktien des Unternehmens verkauft werden, sondern die von ihm ausgegebenen Token.



Könnten Kryptowährungen verschwinden und was passiert dann? Die Gesellschaft ist heute sozusagen in zwei Fronten gespalten: diejenigen, die glauben, dass Bitcoin und alle Kryptowährungen eine Blase und eine Pyramide sind, und diejenigen, die glauben, dass eine finanzielle und digitale Revolution stattgefunden hat, nach der sich die Welt unbedingt verändern wird. Lassen Sie uns versuchen, eine eindeutige Antwort auf die Frage in der Überschrift zu geben.

Alle Kryptowährungen basieren auf einem dezentralen Blockchain-System, dem Kernstück der virtuellen Währung. Eine Kette von Blöcken, die gewährleistet, dass das gesamte System dezentralisiert ist. Unabhängig vom Schicksal der Kryptowährungen wird die Blockchain am Leben bleiben und auch in Zukunft aktiv genutzt werden. Werden Kryptowährungen verschwinden? Nein. Dafür gibt es mehrere Gründe:



Die Kapitalisierung von Bitcoin beträgt jetzt 1.068 Mrd. US-Dollar. Die Kryptowährung hat das Stadium hinter sich, in dem man ihr nicht vertraute und Angst hatte, Geld in sie zu investieren oder mit ihr zu handeln. Einhundert Milliarden Dollar sind der Beweis dafür.

Um das System zu stören, muss man sein Zentrum, sein Herz, stören oder zumindest mit einer Protestnote zum Hauptsitz kommen. Im Falle von Bitcoin ist dies ebenfalls unmöglich: Das Geld wird in unabhängigen Wallets aufbewahrt, und die Ausgabe erfolgt durch Personen, die voneinander unabhängig sind. Es gibt kein Unternehmen, das beeinflusst werden könnte, um zumindest den Bitcoin-Kurs zu senken.