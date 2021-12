Die US-Senatorin Elizabeth Warren hat die Aufsichtsbehörden aufgefordert, gegen dezentralisierte Finanzen (Defi) und Stablecoins vorzugehen, "bevor es zu spät ist". Sie sagte: "Defi ist der gefährlichste Teil der Kryptowelt ... hier mischen sich die Scammer, die Betrüger und die Schwindler unter die Teilzeitinvestoren und Krypto-Einsteiger."

Während einer Anhörung des Senatsausschusses für Banken, Wohnungswesen und städtische Angelegenheiten am Mittwoch forderte US-Senatorin Elizabeth Warren die Regulierungsbehörden auf, gegen Stablecoins und dezentrale Finanzplattformen (Defi) vorzugehen, "bevor es zu spät ist."

Sie erwähnte die Stablecoins Tether (USDT) und USD Coin (USDC), diese werden auch bei Bitcoin Era verwendet. Als Antwort auf Senatorin Warren erklärte Alexis Goldstein, Direktor für Finanzpolitik am Open Markets Institute, dass Stablecoins "nicht immer eins zu eins gesichert sind ... da die Vermögenswerte, die diese Token sichern, oft keine echten Dollar sind."

Warren wies darauf hin, dass laut Tethers eigenem Bericht "nur etwa 10 Prozent der Vermögenswerte, mit denen der Stablecoin unterlegt ist, echte Dollar in der Bank sind. 90 Prozent sind etwas anderes - keine echten Dollars." Darüber hinaus betonte sie, dass der Bericht "nicht wirklich durch einen umfassenden geprüften Finanzbericht oder durch eine staatliche Aufsichtsbehörde überprüft wird."

Warren stellte fest, dass "stabile Münzen nicht immer stabil sind": "Es ist schlimmer als das. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass die Menschen aus riskanten Finanzprodukten aussteigen und in echte Dollar umsteigen. Stablecoins werden genau dann einen Sturzflug machen, wenn die Menschen am meisten Stabilität brauchen, und diese Run-on-the-Bank-Mentalität könnte letztendlich unsere gesamte Wirtschaft zum Einsturz bringen." Die Senatorin führte aus: "Defi ist der gefährlichste Teil der Krypto-Welt. Hier gibt es praktisch keine Regulierung, und - keine Überraschung - hier mischen sich die Betrüger, Betrügerinnen und Schwindler unter die Teilzeitinvestoren und Krypto-Erstanfänger. Mist, im Defi kann man nicht einmal erkennen, ob man es mit einem Terroristen zu tun hat."

Sie fuhr fort: "Stablecoins sind das Lebenselixier des Defi-Ökosystems. In Defi brauchen die Menschen Stablecoins, um zwischen verschiedenen Münzen zu handeln, um Derivate zu handeln, um Geld zu leihen und zu verleihen - alles außerhalb des regulierten Bankensystems. Ohne Stablecoins kommt Defi zum Stillstand."

Während der Anhörung beantwortete Hilary Allen, Professorin am American University College of Law, Fragen dazu, ob Stablecoins ein Risiko für das US-Finanzsystem darstellen. Warren fragte die Professorin: "Bedroht Defi unsere finanzielle Stabilität? Und kann Defi ohne Stablecoins weiter wachsen?"

Allen antwortete: "Ich glaube nicht, dass Defi ohne Stablecoins wachsen kann. Ich denke, es würde kämpfen. Im Moment glaube ich, dass Defi so weit eingedämmt ist, dass es die Finanzstabilität nicht beeinträchtigt, aber wenn es wächst, sehe ich darin eine echte Bedrohung. Vor allem, wenn es mit unserem traditionellen Finanzsystem verflochten wird, und es gibt ein Interesse der Industrie, diese Integration sowohl auf der traditionellen Finanz- als auch auf der Kryptoseite zu verfolgen. Daher halte ich es für entscheidend, dass Stablecoins dieses Wachstum nicht anheizen dürfen."

Er betonte: "Stablecoins haben keine Regulierungsbehörden, keine unabhängigen Prüfer, keine Bürgen, nichts. Und sie stützen einen der zwielichtigsten Teile der Kryptowelt - den Ort, an dem die Verbraucher am wenigsten davor geschützt sind, betrogen zu werden". Senatorin Warren schloss: "Dies ist ein Risiko für die Händler ... für unsere Wirtschaft. Es ist an der Zeit zu handeln, bevor alles in die Luft fliegt ... Unsere Regulierungsbehörden müssen ernsthaft gegen diese Risiken vorgehen, bevor es zu spät ist."