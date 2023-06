"Wir mussten uns drei Stunden im Keller verstecken" – Belgorod-Einwohner über ukrainischen Beschuss

Bei einer Explosion, die angeblich durch ein unbemanntes Luftfahrzeug verursacht wurde, waren am Donnerstag zwei Einwohner von Belgorod verletzt worden. Dies teilte der Bürgermeister der Stadt, Walentin Demidow, mit. Er sagte: "Es gab eine Explosion auf der Fahrbahn der Schtschorsa-Straße in der Nähe der Rosneft-Tankstelle. Vermutlich handelte es sich um ein unbemanntes Luftfahrzeug, das in Bodennähe explodierte. Bislang gibt es zwei leicht verletzte Personen." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Beamte des Bombenentschärfungskommandos, der städtischen Dienste, des Ministeriums für Notfallsituationen und des Innenministeriums seien am Ort des Geschehens im Einsatz. Demidow sagte auch, dass nach vorläufigen Angaben keine Sprengsätze gefunden wurden. Saporoschje-Behörden melden Explosionen in der Hafenstadt Berdjansk In der Hafenstadt Berdjansk im Gebiet Saporoschje habe es um 12:00 Uhr Ortszeit mehrere Explosionen gegeben, teilte Wladimir Rogow, das Hauptverwaltungsrats-Mitglied des Gebiets Saporoschje, mit. Nach vorläufigen Angaben handele es sich um einen versuchten Raketenangriff. Es sei das Gelände des Seehafens getroffen worden, so Rogow. Auf seinem Telegram-Kanal meldete er neun Verletzte. Die Luftabwehr habe reagiert. Dabei seien einige Projektile abgeschossen worden, einige aber nicht. Der Handelshafen Berdjansk nahm nach der Minenräumung Ende Juni 2022 den Betrieb wieder auf. Gebiet Belgorod: Zwei Zivilisten bei ukrainischer Attacke verwundet Zwei Zivilisten seien durch ukrainischen Beschuss des Dorfes Nowaja Tawolschanka im Bezirk Schebekino verletzt worden, teilte der Gouverneur des Gebiets Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, mit. Auf seinem Telegram-Kanal schrieb der Beamte: "In Nowaja Tawolschanka wurden zwei Zivilisten verletzt, nachdem vierzig Granaten der Rohrartillerie eingeschlagen waren. Ein Mann hat eine Schrapnellwunde an der Hüfte, der andere hat eine Gehirnerschütterung. Sie werden jetzt in einem gepanzerten Fahrzeug in das städtische Krankenhaus Nr. 2 gebracht." Gebiet Saporoschje: Explosion im Zentrum von Michailowka Im Zentrum von Michailowka im Gebiet Saporoschje habe es eine Explosion gegeben, teilte Wladimir Rogow, Vorsitzender der Bürgerbewegung "Wir sind zusammen mit Russland", auf seinem Telegram-Kanal mit. Er schrieb: "Nach ersten Informationen wurde das Auto des örtlichen Geschäftsmanns Sergei G. in die Luft gesprengt." Ihm zufolge starb der Besitzer des Autos auf der Stelle. Außerdem befanden sich drei weitere Insassen im Auto. Rogow bezeichnete den Vorfall als terroristischen Anschlag." Quelle: RT DE