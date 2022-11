Interview mit Sven Böttcher: “Wer, wenn nicht wir?”

Kritiker rund um Corona, seien es Maßnahmen, Impfungen oder Behandlungen, werden weiterhin verhöhnt, verleugnet oder tot geschwiegen! Erst vor kurzem sind die neuen mRNA-Impfstoffe auch für Babys ab dem sechsten Monat offiziell zugelassen worden. Was für ein Schlag ins Gesicht der zahlreichen Kritiker aus Medizin, Wissenschaft und alternativem Journalismus.

Für mich, Kai Stuht, geschehen diese Dinge jedoch weder unerwartet, noch kann man von Zufällen sprechen. Sie zeigen vielmehr die Fratze der Arroganz und der Überheblichkeit der Macht-Eliten. Wer in einer so genannten Demokratie derart menschenverachtend Kritiker ignoriert, diskriminiert, diffamiert und dabei billigend millionenfaches Leid und Tod in Kauf nimmt, der handelt per se von oben herab.

Die Macht-Eliten und ihre Vasallen loten weiterhin ihre Grenzen aus und verschieben sie dabei immer weiter über jegliche ehemals als “rote Linien” anerkannten Grundsätze hinaus.

Ein gutes Beispiel hierfür ist ein Karl Lauterbach. Ein “Vollpfosten” an vorderster Position, der jeden Irrsinn verlautbaren lassen kann. Und das sogar dann, wenn er diesbezüglich offenkundig der Lüge bezichtigt wurde.

Die Gefahr liegt nun jedoch darin, dass genau das die gewählte Strategie sein könnte. So erleben wir beispielsweise momentan Übersterblichkeiten, die im gewählten Narrativ der Mächtigen dem sogenannten Long-Covid zugeschrieben werden. Diese können nach Ansicht zahlreicher Kritiker aber auch eine direkte Folge der Impfungen sein.

Wenn die kritischen Mediziner Recht behalten und die geimpften Menschen ein aus den Impfungen resultierendes geschwächtes Immunsystem haben und dazu im heranziehenden Winter in kalten Wohnungen leben, könnten diese Übersterblichkeiten auch einem noch tödlicherem Virus zugeschrieben werden.

In diesem Moment wird dann ein Karl Lauterbach zum “neuen Messias”, der in Folge jeden weiteren Wahnsinn durchdrücken kann. Aus einer strategischen Lüge wird dann unmittelbar eine brutale Wahrheit.

Eins ist ganz sicher: Wir haben in Echtzeit zuschauen müssen, wie sich eine Demokratie innerhalb kurzer Zeit im Panikmodus in eine Autokratie verwandelt hat.

Wir haben erlebt, wie aus pharmazeutischem Lobbyismus eine geldgierige, machthungrige, mafiöse Gesundheitsdiktatur geworden ist. Die schlimmste Vermutung, die man anstellen kann, und auch die sollten wir unbedingt im Blick behalten, ist die genozide Ideologie.

Der Transhumanismus und der weltweite Datenklau könnten in diese Richtung weisen. Jeder “Clan” schützt zuallererst sich selbst und wird somit alles dafür tun, Macht und Vermögen zu mehren. Das hat sich in den letzten Jahrhunderten in der Form gezeigt, wie auf brutale und menschenverachtende Weise ganze Völker ausgerottet wurden. Genau in so einer Zeitenwende befinden wir uns.

Alles scheint möglich und wir sollten von daher jeder sogenannten “Verschwörungstheorie” nachgehen. Denn es könnte die mörderischste Verschwörung der bisherigen Menschheitsgeschichte sein.

Noch besteht die Chance, dass sich die Gesellschaften erheben und damit diese vielleicht größte Gefahr von der Menschheit abwenden.

Um das zu erreichen, müssen wir uns vernetzen und millionenfach auf die Straße gehen. Dieser friedliche Kampf wird erst gewonnen sein, wenn diese Pandemie restlos aufgeklärt ist und jeder, der mitgemacht hat, erkannt hat, dass er vermutlich ein Verbrechen gestützt hat. Erst danach kann eine neue Gesellschaft, eine wahrhaftige soziale Demokratie aufgebaut werden.

Wir haben nur diese eine Möglichkeit und dieser Kampf um die Wahrheit ist noch lange nicht gewonnen, auch wenn sich dieser Sommer in Teilen fast wieder normal angefühlt hat.

Aus diesem Grund ist auch unser Filmprojekt “Können 100 Ärzte lügen“? so unendlich wichtig. Es ist die umfangreichste Interview-Serie mit kritischen, mutigen Medizinern und Wissenschaftlern, die in Summe ein zusammengesetztes Puzzle ergeben. Es ist ein Meilenstein der Aufklärung.

Die Zeiten werden immer härter, der Wind weht uns nicht nur herbstlich heftig ins Gesicht und die Wahrheit wollen viele Menschen noch immer nicht hören. Die Mächtigen versuchen alles, um sie weiter zu verschleiern. Doch lasst uns positiv denken, denn die Wahrheit ist die wahre Macht der Gesellschaft.

Zum Thema Wahrheit und diese auch mal deutlich auszusprechen, freuen wir uns Ihnen heute im Rahmen unseres Formates “Debattenraum” ein Interview mit Sven Böttcher präsentieren zu können.

Sven Böttcher ist Autor zahlreicher Bücher, Übersetzer und auch Drehbuchautor. Daneben betreibt er gemeinsam mit Matthias Burchardt den Podcast “B&B Talk: wir müssen reden”.

Seine zuletzt erschienen Bücher “Rette sich wer kann”, in dem er gründlich mit falschen Prämissen der Krankheitsbranche aufräumt, „Die Apotheker”, ein Kriminalroman über die Verbrechen der Pharmaindustrie und aus 2021 „Wer, wenn nicht wir?”, worin er das “Team Bill” dem “Team Mensch” gegenüberstellt, behandeln in treffender Weise die brennendsten Thematiken unserer heutigen Zeit.

Wie immer sei am Schluss gesagt, dass die Reihe “Können 100 Ärzte lügen?“ sowie der daraus entstehende Dokumentarfilm, ebenso wie das Format “Debattenraum” nur möglich sind, weil Sie es möglich machen. Sei es mit einer Spende, sei es mit dem Teilen dieser Interviews.

Quelle: apolut / Kai Stuht