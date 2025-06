Die Freiheit hat eine neue Anwältin - Gegen moderne Sklaverei

Evelyn Moeck übernimmt zum 1. Juli 2025 den Vorstandsvorsitz von International Justice Mission Deutschland e.V. (IJM). Die Juristin folgt auf Dietmar Roller, der die Organisation seit ihrer Gründung in Deutschland maßgeblich geprägt hat. Evelyn Moeck bringt internationale Erfahrung sowie umfassende Expertise in der Drittmittelförderung mit - und will den Einsatz gegen moderne Sklaverei weiter vorantreiben.

Vor 15 Jahren war das Thema moderne Sklaverei in Deutschland noch weitgehend unbekannt - heute gilt sie mit weltweit über 50 Millionen Betroffenen als eine der größten menschenrechtlichen Herausforderungen unserer Zeit.

Diesen Bewusstseinswandel hat IJM Deutschland entscheidend mitgeprägt: 2012 gründete der jetzt auf eigenen Wunsch scheidende Dietmar Roller das Berliner Büro der international tätigen Organisation. Aus einer studentischen Bewegung heraus entwickelte sich IJM unter seiner Leitung zu einer etablierten Stimme in der Entwicklungszusammenarbeit und zu einer starken Fürsprecherin für Menschen, die in extremer Armut von Gewalt und Ausbeutung betroffen sind.

Evelyn Moeck, Vorstandsvorsitzende IJM Deutschland e. V.: "Menschen müssen frei sein, diese einfache Wahrheit begleitet mich seit dem Mauerfall. Der Einsatz gegen moderne Sklaverei hat mich nicht mehr losgelassen, seit ich zum ersten Mal von IJM hörte - und ich freue mich, ihn gemeinsam mit dem starken Team von IJM Deutschland weiter voranzutreiben."

Christian Leupold-Wendling, Vorsitzender des Präsidiums

"Wir als Präsidium sind überzeugt, dass Evelyn Moeck IJM Deutschland in eine nächste erfolgreiche Phase als führende NGO und anerkannte Fachorganisation führen wird. Ihre Erfahrung in der institutionellen Förderung ist dabei ein zentraler Schlüssel für weiteres Wachstum. Dietmar Roller danken wir für seinen strategischen Weitblick und seinen unermüdlichen Einsatz: Mit Mut und Pioniergeist hat er IJM zu einem kontinuierlichen Wachstum geführt und als feste Größe im Einsatz für Menschen in Armut etabliert."

Dietmar Roller, Gründer und langjähriger Vorstandsvorsitzender

"Menschen in Armut sind oft unsichtbar und dadurch besonders schutzlos - diese Ungerechtigkeit hat mich immer angetrieben. Ich bin dankbar, dass wir diesen Menschen mit IJM zunehmend eine Stimme geben konnten. Heute werden wir in politischen Gremien gehört und gestalten internationale Diskurse mit. Auf diesem Fundament kann noch viel Bedeutsames entstehen."

Kurzbio Evelyn Moeck: Evelyn Moeck ist Juristin und Betriebswirtin mit über 25 Jahren Erfahrung in Investitions- und Forschungsförderung sowie internationaler Managementberatung. Sie war langjährig als Bereichsleiterin Drittmittelförderung im Diakonie Bundesverband tätig. Zuvor arbeitete sie unter anderem als Global Marketing Director bei IDTechEx, als Director Chemicals & Healthcare bei der staatlichen Germany Trade & Invest sowie als Gründerin von emox consulting, wo sie internationale Unternehmen beim Markteintritt in Deutschland berät. Im Rahmen ihrer Aufgaben im Diakonie Bundesverband hat sie sich in mehreren Beiräten und Ausschüssen im Bereich Wohlfahrt und Förderung in verantwortlichen Rollen bewegt. Am 1. Juli 2025 übernimmt sie den Vorstandsvorsitz von IJM Deutschland.

International Justice Mission (IJM) ist eine weltweit agierende Menschenrechtsorganisation, die gemeinsam mit Regierungen und lokalen Behörden Rechtssysteme verbessert, um Gewalt gegen Menschen in Armut zu bekämpfen und ihren Schutz zu garantieren. Ein besonderer Fokus liegt auf der Abschaffung von Sklaverei und Menschenhandel. Weltweit arbeitet IJM an 42 Standorten in 26 Ländern mit über 1.400 Mitarbeitenden.

Quelle: International Justice Mission (IJM) Deutschland (ots)