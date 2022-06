Veränderungen im deutschen Glücksspielmarkt stehen bevor

In den letzten Monaten hat das größte Land der Europäischen Union bedeutende Schritte unternommen, um den Online-Glücksspielmarkt für seine 83 Millionen Einwohner zu verbessern. Das Glücksspiel in Deutschland wird durch eine rechtliche Struktur geregelt, die sowohl Bundes- als auch Landesvorschriften umfasst. Der neue Glücksspielstaatsvertrag von 2021 erlaubt es den Betreibern zum ersten Mal, zusätzlich zu den bereits verfügbaren Sportwetten auch Online-Spielautomaten und Poker auf Bundesebene anzubieten. Der neue Glücksspielvertrag scheint bei den Spielern jedoch nicht gut anzukommen.

Die neue Glücksspielgesetzgebung in Deutschland

Der Vertrag schafft einen gemeinsamen Rechtsrahmen für das Glücksspiel im ganzen Land, doch steht es den Regierungen frei, strengere Vorschriften zur Umsetzung des Paktes zu erlassen und zu besteuern. Allerdings gibt es zahlreiche Limits für Spieler, die nicht besonders gut ankommen. Daher hatte man die Idee, ein Casino ohne deutsche Lizenz zu gründen, die das neue Glücksspielgesetz umgeht, da sich Spieler von der deutschen Regierung bevormundet fühlen und Angst vor der Besteuerung haben.



Besteuerung der Gewinne

Online-Sportwetten, Pferdewetten, Online-Spielautomaten und Pokerspiele werden mit einem Satz von 5,3 % des Umsatzes besteuert. Aufgrund von Änderungen der deutschen Mehrwertsteuergesetzgebung, die am 1. Januar 2015 in Kraft getreten sind, unterliegen Online-Casinospiele einer Mehrwertsteuer von 19 %, unabhängig davon, ob Casinospiele im Land illegal betrieben werden.

Der Markt weist erschütternde Zunahmen auf

Die Größe des deutschen iGaming-Marktes wurde für 2021 auf 2,8 Milliarden Euro geschätzt und soll bis 2024 auf 3,3 Milliarden Euro ansteigen. Deutschland ist ein technologisch fortschrittliches Land mit 58,88 Millionen mobilen Internetnutzern (87,4 % der Gesamtbevölkerung).



Dieselbe Studie ergab, dass 95,4 % der Internetnutzer im Alter von 16 bis 64 Jahren ein Smartphone besitzen, 83,8 % besitzen einen Laptop oder Desktop-Computer und 52,7 % besitzen ein Tablet. In Bezug auf die Gesamtheit der Internetnutzer stellte man fest, dass 78,81 Millionen Menschen regelmäßige Nutzer sind, was 94 % der Gesamtbevölkerung entspricht - ein Anstieg um eine Million im Vergleich zum Vorjahr. Die deutschen Spieler zeigen großes Interesse an Online-Spielautomaten, Casino-Spielen und Online-Wetten.



Nach Angaben von Statista spielen 12 % der Befragten täglich online und 32 % wöchentlich. Ähnlich hoch ist die Beteiligung an Online-Sportwetten: 15 % der Befragten gaben an, täglich zu wetten und weitere 29 %, wöchentlich zu spielen. Es wurde deswegen ein neues Gesetz erlassen, welches das Glücksspiel besser regulieren soll



Casinospiele in Deutschland

Videospielautomaten mit dem Thema Joker sind bei deutschen Spielern sehr beliebt, mit Spielen wie Mystery Joker, All Ways Joker und Fire Joker. Ein sehr erfolgreicher Videospielautomat, der sich seit mehreren Jahren auf dem Markt durchsetzt, ist Book of Dead. Wie in den meisten anderen Ländern stehen Spielautomaten an der Spitze der Beliebtheit, aber auch Tischspiele wie Blackjack und Roulette sind sehr beliebt.



Dank der hohen Verbreitung mobiler Geräte in Deutschland entwickeln viele Betreiber ihre eigenen Varianten der Klassiker, wobei sie sich auf hochwertige Grafiken, Gamification und tiefgehende Spielmechanismen konzentrieren. Auch Sportwetten sind mit dabei



Sportwetten in Deutschland

Fußball ist in Deutschland, wie in den meisten europäischen Ländern, die bei weitem beliebteste Sportart. Daher ist es nicht verwunderlich, dass dieser Sport bei den Wettseiten für deutsche Wettende eine große Rolle spielt. Alle großen europäischen Ligen sind vertreten, von der Bundesliga über die Premier League, La Liga, Serie A und andere. Auch nationale Pokalturniere wie der DFB-Pokal und europäische Wettbewerbe wie die Europa League und die Champions League werden gut abgedeckt.

Handball ist seit langem eine der beliebtesten Sportarten in Deutschland, sodass Wettseiten natürlich auch Wetten auf diese Sportart leicht zugänglich machen. Die Bundesliga, der DHB Pokal und der Super-Cup gehören zu den bekanntesten nationalen Handballwettbewerben, dazu kommen Wettbewerbe in Dänemark, Norwegen, Rumänien und anderen Ländern.



Die wachsende Beliebtheit von E-Sports in Europa spiegelt sich auch bei den deutschen Wettenden wider. Derzeit ist CS:GO einer der beliebtesten Titel, auf den gewettet wird, und praktisch jedes größere Sportwettenunternehmen hat inzwischen eine E-Sports-Abteilung. Das Angebot reicht von den größten Wettbewerben der Welt, wie den großen Meisterschaften, bis hin zu den unteren Ligen.



Auch auf Golf, Tennis, Boxen, Rennen, gemischte Kampfsportarten und Leichtathletik wird regelmäßig gewettet, ebenso wie auf Tischtennis, Badminton, Snooker und Darts. Pferderennen sind ein riesiger Markt, aber aufgrund von Problemen mit der Lizenzierung ist die Berichterstattung immer noch etwas uneinheitlich.



Wie sieht die Zukunft der Glücksspielindustrie aus?

Der deutsche iGaming-Markt in Deutschland ist der zweitgrößte in Europa. Der Markt lockt bereits lokale Betreiber an, sowie auch internationale Betreiber. Die Wahl des richtigen Technologiepartners auf dem deutschen Markt ist wichtig, da die regulatorischen Anforderungen relativ kompliziert sind und einen erheblichen Entwicklungsaufwand erfordern.



Die Sportwetten- und Online-Casino Lösungen von Herstellern entsprechen vollständig den deutschen Vorschriften und das Unternehmen liefert seine Software bereits an Partner auf dem Markt. Es wird erwartet, dass der deutsche Markt mit ca. 10 % jährlichem Wachstum weiter wachsen wird. Betreiber und Softwareanbieter warten darauf, dass der gesamte Regulierungsprozess abgeschlossen wird, da es noch einige Unsicherheiten gibt.

