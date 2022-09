Ist Glücksspiel schädlich oder nützlich?

Seit jeher haben viele Menschen einen seltsamen Durst nach Risiko. Hatten die Menschen in der Antike jedoch genug Risiko im Alltag, so entstand mit der Entwicklung unserer Gesellschaft nach und nach das sogenannte Problem der „globalen Langeweile“ bei einer Vielzahl von Menschen. Auf dieser Basis wurden verschiedene "Adrenalinsüchtige" und Glücksspieler geboren.

Die Einstellung zum Glücksspiel war zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich. Die einen sahen darin eine einfache Freizeitbeschäftigung, die anderen eine Bereicherung oder raffinierte Unterhaltung für die Elite. Derzeit ist die Einstellung zum Glücksspiel geteilt: Einige halten es für nützlich und andere im Gegenteil für schädlich.



Was sind die positiven Auswirkungen des Glücksspiels?



Viele Psychologen behaupten, dass das Glücksspiel in moderaten Mengen eine positive Wirkung auf den psychologischen Zustand der Spieler hat. Ein solcher Effekt wird dadurch möglich, dass eine Person, die in Online-Spielhallen zockt, beispielsweise in einem Mrbet Casino, regelmäßig Aufregung und Adrenalin im Blut verspürt. Und genau diese Prozesse sind wichtig, um Depressionen und Melancholie zu überwinden. Eine Person, die Glücksspiele spielt, erfährt eine beschleunigte Herzfrequenz, und dies trägt zur Freisetzung von Endorphinen bei. Das sind Hormone, die für das Erlangen von Vergnügen verantwortlich sind. Generell lassen sich folgende positive Wirkungen des Glücksspiels auf den Menschen nennen:

Das Gameplay trägt zur Entwicklung der Stressresistenz des Spielers bei. Wie Sie wissen, ist Stressresistenz eine der wichtigsten Eigenschaften, die ein Mensch im Leben braucht;



Das Glücksspiel trägt zur Steigerung der Ausdauer und Arbeitsfähigkeit einer Person bei;



Das Eintauchen in das Glücksspiel ermöglicht es dem Nervensystem, sich von alltäglichen Problemen und Routinen abzulenken.