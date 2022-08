Wie gut ist Online Nachhilfe wirklich?

Die Nachhilfe-Branche in Deutschland stellt ein Millionengeschäft dar. Im letzten Jahr investierten Eltern so für die schulische Unterstützung ihres Nachwuchses circa 900 Millionen Euro. Auf diesen Betrag kommen etwa 1,2 Millionen Schüler, die unter spezieller Anleitung den Lernstoff der Schule aufarbeiten. Allerdings kann in der letzten Zeit durchaus eine Wandlung der Branche festgestellt werden, denn es findet sich im Bereich der Nachhilfe längst nicht mehr nur die klassische Kombination aus Schüler und Nachhilfelehrer – einer immer größeren Beliebtheit erfreuen sich auch Lernangebote, die ausschließlich Online stattfinden. Bei diesen werden beispielsweise kleine Computerspiele genutzt, um Grammatikregeln zu üben, mathematische Formeln in Form von Videos veranschaulicht oder per Videochat geschichtliche Zusammenhänge erläutert.

Diejenigen, die sich mit der Frage beschäftigen, ob die moderne Online Nachhilfe auch für den eigenen Nachwuchs geeignet ist und sie auch hinsichtlich ihrer Qualität überzeugen kann, finden dazu im folgenden Artikel wertvolle Informationen. Daneben sollte ebenfalls nicht darauf verzichtet werden, einen sorgfältigen Vergleich der einzelnen Angebote zur Online Nachhilfe anzustellen. Hilfreich zeigen sich dabei zum Beispiel die Preply Erfahrungen.

Gerechtere Bildungschancen durch die Nachhilfe im Internet?

Besonders Einzel-Nachhilfeunterricht zeigte sich in der Vergangenheit als überaus preisintensiv. Somit war dieser oft nur den Familien in den höheren Gehaltsklassen vorbehalten. Jedoch zeigen sich die Online-Angebote in der Regel wesentlich günstiger, sodass mit diesen eine wesentlich größere Zielgruppe erreicht werden kann – so lautet zumindest die Hoffnung der Bildungsexperten.

Viele Erfahrungsberichte im Internet zeigen, dass Eltern, die diese für ihren Nachwuchs ausprobiert haben, positiv von dem Lernangebot überrascht sind. So konnten die Schüler ihre Noten merklich verbessern, wobei auch der Preis berücksichtigt werden muss – pro Monat werden für die Nachhilfe-Angebote im Internet rund 20 Euro fällig. Einige Anbieter vermitteln die Lerninhalte sogar bereits zu Preisen ab 10 Euro monatlich.

Diese Online-Angebote, die sich durch ihre beeindruckend günstigen Preise auszeichnen – und zum Teil sogar vollkommen kostenlos sind – erwecken Zuversicht darauf, dass die Bildung in Zukunft eine Demokratisierung erfährt.



Online Nachhilfe – Wer kann von ihr profitieren?

Besonders bedingt durch die Corona-Pandemie erlebten viele deutsche Eltern, dass ihr Nachwuchs den Anschluss an die Lerninhalte in der Schule verloren hat. Auf eine qualifizierte Unterstützung kann in dieser Situation kaum verzichtet werden.

Bevor eine passende Online Nachhilfe gefunden werden kann, müssen die Eltern jedoch in Kauf nehmen, viele verschiedene Anbieter und Lernangebote sorgsam miteinander zu vergleichen. Welches Medium beziehungsweise welches Nachhilfe-Portal dann letztendlich die beste Wahl darstellt, ist vor allem von den individuellen Bedürfnissen des Schülers abhängig.

Zu bedenken ist außerdem, dass bei dem Lernen ohne Lehrer, dafür allerdings mit Übungen und Videos, auf eine gewisse Selbstverantwortung nicht verzichtet werden kann. Damit geht einher, dass die Schüler in Kenntnis darüber sein müssen, in welchen Bereichen sie gravierende Lücken aufweisen und mit welchen Strategien sie diese kurz- und mittelfristig wieder schließen können. Doch besonders Schüler, die sich ihrer Defizite bewusst sind und nur in kleineren Bereichen eine zusätzliche Unterstützung benötigen, können von der praktischen Online Nachhilfe in hohem Maße profitieren.

Eltern, deren Nachwuchs jedoch mit einem Fach besonders schwerwiegende Probleme aufweist, unter einer starken Verunsicherung in der Schule leidet oder vielleicht sogar massive Prüfungsangst erlebt, sollten dagegen lieber auf eines der klassischen Nachhilfe-Angebote zurückgreifen.

----