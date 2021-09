Robert Redeker: „Möglicherweise erleben wir das Ende des Leviathan-Staates, wie Hobbes ihn sich vorstellte“

Das Buch Réseaux sociaux : la guerre des Léviathans („Soziale Netzwerke: der Krieg der Leviathane“) versucht, die politischen, kulturellen, anthropologischen und metaphysischen Folgen einer Realität aufzuzeigen und zu analysieren, die die Menschheit in ein neues Zeitalter projiziert: die sozialen Netzwerke. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf das Interview zwischen Redeker und Yves Vallerie in "Breitzh-Info".

Weiter berichtet das Magazin: "Ihr Aufstieg zur Macht ist eine Volte de temps. Als neuer Leviathan ziehen sie als Abgesandte von GAFAM (Die Big Five: Google, Amazon, Facebook, Apple und Microsoft) gegen den traditionellen Leviathan, den Staat, in den Krieg, um die planetarische Macht auszuüben. Ihre anthropologische Wirkung besteht in der Entprivatisierung des Menschen, zu deren Instrumenten die Heimautomatisierung gehört. Sie bedeuten das Ende der öffentlichen Meinung, der Grundlage der Demokratie. Der Autor untersucht auch die Ideologien, die die sozialen Netze in diesem Krieg begleiten, insbesondere den Mythos der Natur. Als Werk eines Philosophen liefert dieses einzigartige Buch der Öffentlichkeit die Analysen und Konzepte, um die Welt der sozialen Netze zu verstehen, zu kritisieren und Widerstand zu leisten.

Zur Diskussion über dieses wichtige Buch haben wir (Yves Vallerie von Breitzh-Info) Robert Redeker interviewt.

Können Sie unseren Lesern eine kurze historische und philosophische Erinnerung geben: Was ist der Leviathan?

Robert Redeker: In der Bibel ist der Leviathan ein Seeungeheuer. In der Philosophie ist es ein von Thomas Hobbes im 17. Jahrhundert geprägter Begriff, der den Staat bezeichnet, den die Menschen durch einen Gesellschaftsvertrag errichten, um dem „Krieg aller gegen alle“, dem Naturzustand, in dem „der Mensch dem Menschen ein Wolf ist“, ein Ende zu setzen. Mit anderen Worten: Nur unter der Vormundschaft des Staates, insofern er die Gewalt unterdrückt, kann man wirklich zum Mensch werden. Der Leviathan ist die europäische Lösung für die Anarchie der Religionskriege. Das Konzept von Hobbes ist der Ursprung des modernen Staates.

Sie widmen Ihr Buch Martin Heidegger, „ohne den dieses Buch nicht hätte gedacht werden können“. Warum ist das so?

Robert Redeker: Die Lektüre des größten Philosophen des 20. Jahrhunderts, Martin Heidegger, hat mich das Denken gelehrt. Seit 1975 vergeht kein Tag, an dem ich nicht über einige seiner Texte nachdenke, ohne mich auf sie zu beziehen. Aber ich bin kein Sektierer, ich bin ein Schüler, der die Werkzeuge des Meisters benutzt und einige der Wege erkundet, die er eröffnet hat, ohne notwendigerweise zu den gleichen Schlussfolgerungen zu gelangen wie er. Heidegger gab seinem gesamten Werk die Maxime: „Wege, nicht Werke“. Wir können es uns zu Herzen nehmen.

Wie sehen Sie die sozialen Netzwerke als neuen Leviathan und als Bedrohung für die Menschheit?

Robert Redeker: Sie sind eine neue Form der Macht, die sich als Gegenmacht tarnt. Sie erfinden eine neue Form der Politik, die es Minderheiten ermöglicht, eine Art Diktatur auszuüben. In diesem Sinne: den Machthabern ihren Willen zu diktieren, damit sie sich fügen, und die gesamte Gesellschaft mit ihnen. Es handelt sich nicht um eine direkte Diktatur, sondern um eine indirekte: Sie diktieren den Staaten, welche Maßnahmen sie zu ergreifen haben. Der Wokismus hat in den sozialen Netzwerken nicht nur ein ideales Vehikel gefunden, um Macht auszuüben, wo immer er kann, sondern er ist auch strukturell mit den sozialen Netzwerken verbunden, eng mit ihnen verbunden, ja geradezu von ihnen erzeugt. Ohne sie wäre es nichts.

Im Jahr 2020 haben Sie die Griveaux-Affäre und die Figur der Greta Thunberg als zwei Symbole für diesen Wandel der Zeiten genannt, der, wie Sie sagen, anthropologisch ist und mit sozialen Netzwerken zusammenhängt. Können Sie das erklären?

Robert Redeker: Beide sind eine reine Schöpfung der sozialen Netzwerke. Die Griveaux-Affäre hätte sich niemals außerhalb der sozialen Netze ereignen können. Das war vor zehn Jahren noch undenkbar. Die Technik schafft das Ereignis, das ein Spektakel ist. So wie die Filmtechnik den Film schafft. Bei den sozialen Netzwerken hingegen wirken die Zuschauer auf den Film ein, geben ihm eine bestimmte Richtung und werden schließlich in ihn integriert, sind Teil der Maschinerie. Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir sagen können: Es gibt keine wirklichen sozialen Netzwerke mehr. Wenn er noch leben würde, würde Jean Baudrillard das sagen, und er hätte nicht unrecht. Die analoge Technik ermöglicht es, dass das Reale außerhalb der Technologie bleibt, während die digitale Technik das Reale absorbiert und auflöst.

Sie erklären, dass sich die GAFAM in einem Krieg mit den Staaten befinden. Aber sind die Staaten nicht letztlich die Komplizen, die Instrumente der GAFAM und umgekehrt (wir denken an Gesetze, die die Meinungsfreiheit einschränken, aber auch an die gemeinsame Zusammenarbeit mit Journalisten, Regierungsvertretern usw.)?

Robert Redeker: Es ist möglich, dass wir das Ende des Staates erleben, wie Hobbes ihn sich vorstellte: den Leviathan-Staat. Zweifellos werden wir diesen großen Beschützer noch bedauern. In jedem Krieg gibt es jedoch vorübergehende Kompromisse mit dem Gegner und Tricks. Die GAFAM wollen nicht die Macht von den Staaten übernehmen, sondern sie ersetzen, um die Macht der Zukunft zu werden. Sie sind die Pfadfinder des Poststaates. Ihrer Meinung nach ist der Staat überholt, er wird nicht zerstört, er wird von selbst zusammenbrechen. Sie erinnern sich an Lenin: Der Staat wird nicht abgeschafft, er verwelkt.

Der Hyperkapitalismus der sozialen Netze ist dabei, das Programm Lenins zu verwirklichen: die Abschaffung des Staates.

In unserer Zeit geht es darum, unser Privatleben, unsere Sorgen, unsere Freuden, unseren Kummer und unser Selbst in sozialen Netzwerken auszupacken, die auch Algorithmen, Werbung und Kontrollinstrumente einsetzen. Sind es nicht die Individuen, die schließlich zu den Akteuren ihrer eigenen freiwilligen Knechtschaft geworden sind, zu dem, was Javier Portella „glückliche Sklaven der Freiheit“ nennt?

Robert Redeker: Ich könnte es nicht besser sagen. Wir bewegen uns auf die Gesellschaft des Menschen ohne geheimen Garten zu, des transparenten, d.h. abgeflachten Menschen, des gläsernen Menschen.

Sie erklären, dass dieser Leviathan-Krieg zur Abschaffung des Menschen führen wird. Was ist das? Ist das nicht sehr pessimistisch? Ist eine Umkehrung Ihrer Meinung nach noch möglich?

Robert Redeker: Leider hat der Pessimismus in der Geschichte oft recht. Viele Formen der Menschheit sind von der Zukunft verschlungen worden. Michel Foucault sagte dies, als er den „Tod des Menschen“ verkündete, wie ihn der Westen seit der Antike konstituiert hatte. Jede technische Revolution ist eine Anthropofaktur: eine Neugestaltung des Menschen. Die Besonderheit des digitalen Universums liegt in der Auslöschung der Innerlichkeit. Der Mensch, den sie hervorbringt, ist ein Mensch ohne Innerlichkeit, d.h. ohne Privatleben, kurz gesagt, ohne Seele. Wie können wir uns dieser Entwicklung widersetzen? Indem man dem inneren Leben in Form von Poesie, Gebet, Meditation und Philosophie Aufmerksamkeit schenkt."

Quelle: Unser Mitteleuropa