Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar: Millionen Tickets und die Favoriten

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 wird vom 21. November bis zum 18. Dezember stattfinden. Gastgeber des Turniers ist Katar, das sich bei der Abstimmung am 2. Dezember 2010 im FIFA-Hauptquartier in Zürich gegen die Vereinigten Staaten, Südkorea, Japan und Australien durchgesetzt hat.

Am Turnier, das zum ersten Mal in der Geschichte im Herbst bzw. Winter stattfindet (die Temperaturen in dem asiatischen Land sind zu hoch, um das Turnier im Sommer auszurichten), nehmen 32 Nationalmannschaften teil, die in der ersten Phase in acht Vierergruppen aufgeteilt werden. Der Erst- und Zweitplatzierte aus jeder Gruppe qualifiziert sich dann für das Achtelfinale. Es wird das letzte Mal sein, dass bei einer Weltmeisterschaft 32 Mannschaften an den Start gehen: Bei der darauffolgenden WM 2026, die in den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada stattfindet, wird der Wettbewerb auf 48 Mannschaften erweitert.

Fast zwei Millionen Tickets sind schon verkauft worden

Die Organisatoren der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar haben mehr als 1,8 Millionen Tickets für die Spiele des Turniers verkauft. Das teilte der Weltfußballverband (FIFA) vor der nächsten Verkaufsphase mit, die am 5. Juli beginnt. Die weitaus meisten Karten wurden von den Fans in Katar erworben. Die Eintrittskarten für sie werden in einer speziellen Kategorie verkauft, so die FIFA in einer Erklärung. Weitere Länder, in denen die meisten Karten gekauft wurden, sind: Kanada, England, Frankreich, Deutschland, Indien, Saudi-Arabien, Spanien, Argentinien und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE).

Weltmeisterschaft 2022 Prognosen

Die meisten Tickets wurden für das Eröffnungsspiel am 21.11.2022 und für das Finale der Fußball-WM am 18.12.2022 verkauft. Trotz der ungewöhnlichen Umstände, dass die WM 2022 im Winter stattfindet.

Warum wird Brasilien/Frankreich als Favorit gehandelt?

Sieht man sich die Quoten renommierter Buchmacher für WM Wetten an, stechen zwei Nationen besonders heraus, die sich in diesem Jahr wohl die besten Chancen auf den WM-Titel ausmalen dürfen. Zum einen ist es der amtierende Weltmeister Frankreich, die nach 2018 erneut erfolgreich sein möchten. Historisch gesehen ist das jedoch recht unwahrscheinlich – zuletzt gelang eine Titelverteidigung 1962. Auch der „Weltmeister-Fluch“ sah die amtierenden Sieger beim darauffolgenden Turnier stets in der Vorrunde ausscheiden. Der Kader der Franzosen ist allerdings sicherlich einer der besten, die das Turnier zu bieten haben wird.



Brasilien hingegen gilt als absoluter Topfavorit, kann vor allem mit jungen Talenten wie Vinicius Junior, Rodrygo oder Raphinha auftrumpfen, während Neymar, Casemiro, Dani Alves und Alisson eine ordentliche Menge Erfahrung auf höchster Fußballebene mitbringen. Vor allem nach den enttäuschenden Leistungen der letzten Turniere wird die Seleção hungrig sein.

Weltmeisterschaft 2022 Tipps: Underdogs

Spanien

Spanien darf man bei einer Weltmeisterschaft einfach nicht abschreiben. Sie sind heute vielleicht nicht mehr so weit vorne wie in den vergangenen Jahren, aber sie sind immer noch eine sehr starke Mannschaft, mit einem unglaublich talentierten Kader.

Belgien

Belgien hat es bei der WM 2018 geschafft, Brasilien auszuschalten und damit bewiesen, dass sie in der Lage sind, auf einer großen Bühne zu spielen und ihre Leistung zu bringen. Das Team verfügt über eine großartige Offensivreihe mit vielen Stürmern, die sich im besten Alter befinden. Bislang galten sie mehrfach als Geheimtipp, konnten es mit dem ganz großen Erfolg allerdings nie schaffen. Eine Turniergewinn wäre dementsprechend eine echte Überraschung.

England

Wie wir 2018 gesehen haben, hat es England bis ins Halbfinale der Weltmeisterschaft geschafft – die beste Leistung der Mannschaft seit Jahrzehnten. England hatte schon immer eine gute Mannschaft, die sich auf der großen Bühne jedoch stets schwergetan hat. Auch in diesem Jahr stellen sie auf dem Papier eine äußerst solide Truppe – doch das war bereits in der Vergangenheit der Fall.

Die 32 Nationalmannschaften, die sich für die Weltmeisterschaft 2022 qualifiziert haben

Europa: Wales, Polen, Portugal, Niederlande, Schweiz, England, Serbien, Spanien, Kroatien, Belgien, Frankreich, Dänemark und Deutschland.



Lateinamerika: Uruguay, Ecuador, Argentinien, Brasilien



Asiatischer Raum/Ozeanien: Katar, Südkorea, Iran, Saudi-Arabien, Japan, Australien.



Mittel-/Nordamerika: Kanada, Mexiko, Vereinigte Staaten, Costa Rica.



Afrika: Kamerun, Tunesien, Marokko, Senegal, Ghana.



Weltmeisterschaft 2022, die Gruppen, die am 1. April in Doha ausgelost wurden

Gruppe-A: Ecuador, Katar, Senegal, Niederlande



Gruppe-B: Iran, USA, Wales, England



Gruppe-C: Saudi-Arabien, Argentinien, Polen, Mexiko



Gruppe-D: Dänemark, Tunesien, Frankreich, Australien



Gruppe-E: Japan, Spanien, Deutschland, Costa Rica



Gruppe-F: Kanada, Kroatien, Marokko, Belgien,



Gruppe-G: Kamerun, Serbien, Schweiz, Brasilien,



Gruppe-H: Ghana, Uruguay, Portugal, Südkorea



