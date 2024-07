Bitcoin oder Altcoin - Unterschiede, Ziele und Strategien

Bitcoin oder Altcoin? Beide Begriffe begegnen einem in der vielversprechenden Welt der Kryptowährungen immer wieder. Während Bitcoin als älteste und mit Abstand größte Kryptowährung weltweit Bekanntheit erlangt hat, fristen viele Altcoins ein Dasein im Schatten des Branchenprimus. Dabei kommt auch gelegentlich die Frage auf, was mit Altcoins überhaupt gemeint ist. Welche Unterschiede gibt es zum alteingesessenen Bitcoin und welche Ziele verfolgen sie bzw. welche Anlagestrategien sind empfehlenswert? Darum geht es in diesem Artikel.

Was sind Altcoins? Eine Definition, die so einfach wie das kleine Einmaleins ist: Altcoins sind alle Kryptowährungen, die nicht Bitcoin sind. Das Wort setzt sich aus „Alternative“ und „Coin“ zusammen, also alternative Münzen zu Bitcoin. Nach dem bahnbrechenden Erfolg von Bitcoin, der ersten und bekanntesten Kryptowährung, entstanden viele andere digitale Währungen, die versuchten, die Schwächen von Bitcoin auszubessern oder neue Anwendungsbereiche zu erschließen. Bekannte Altcoins sind Ethereum, Ripple (XRP), Litecoin und viele mehr. Jeder dieser Altcoins hat seine eigene Technologie und Vision, was sie einzigartig macht. Wie unterscheiden sich Altcoins und Bitcoin? Bitcoin gilt als die erste dezentralisierte Kryptowährung, die 2009 von einer unbekannten Person oder Gruppe unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto eingeführt wurde. Bitcoin wurde als digitales Gold konzipiert, eine Wertaufbewahrung und ein Mittel zum Transfer von Vermögen. Der Hauptunterschied zwischen Bitcoin und Altcoins liegt in der Technologie und den Anwendungsfällen. Während Bitcoin in erster Linie als digitales Geld und Wertaufbewahrungsmittel dient, bieten Altcoins oft zusätzliche Funktionen. Ethereum zum Beispiel ermöglicht die Erstellung und Ausführung von Smart Contracts, selbst ausführende Verträge, die automatisch bestimmte Bedingungen erfüllen. Ripple konzentriert sich auf schnelle und kostengünstige internationale Überweisungen bei gleichzeitig enger Verbindung zum traditionellen Banken- und Finanzsystem. Die Technologie hinter jedem Altcoin variiert und zielt darauf ab, spezifische Probleme zu lösen, die Bitcoin nicht abdeckt. Daher verstehen sich die meisten Altcoins als Alternative zu Bitcoin. Was sind die Ziele von Altcoins? Altcoins verfolgen unterschiedliche Ziele, abhängig von ihrer Ausrichtung und Technologie. Hier sind einige konkrete Beispiele: Ethereum (ETH): Das Hauptziel von Ethereum ist es, eine dezentrale Plattform für Anwendungen aller Art zu bieten. Mit Smart Contracts können Entwickler Programme erstellen, die auf der Blockchain laufen und ohne Ausfallzeiten oder Betrug arbeiten.



