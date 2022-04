Alleine in Gesellschaft?

Die Teilnahme an gesellschaftlichen Veranstaltungen gehört zum Leben. Wie lässt sich das Problem lösen, dass man nicht alleine auftauchen will, so man keine Partnerin hat?

Das Problem



Wie schön ist es, mit der Freundin die nächste Party zu besuchen oder einfach nur ins Kino zu gehen. Filme gab es ja genug, die man auch während der großen C-Krise, die immer noch nicht beendet ist, in den Lichtspielhäusern dieser Welt schauen durfte. Nehmen wir da nur mal den immer wieder verschobenen „Keine Zeit zu sterben“, den letzten 007-Film mit Daniel Craig. Als die Kintop-Häuser wieder geöffnet waren, eilten die Fans ins Cinema, um sich den Abgesang Craigs auf der großen Leinwand anzuschauen.



Jetzt muss man der Fairness halber sagen: Der Grund, mit der Freundin ins Kino zu gehen, sollte der sein, dass man mit seiner Freundin ins Kino gehen will. Man sollte mit der Person, mit der man sein Leben teilt, eine gute Zeit haben wollen - und da ist es egal, ob es das Kintop-Actiongewitter „Avengers: Infinity War“ ist, der Besuch der Landesgartenschau Torgau oder die alljährliche Firmenweihnachtsfeier.



Nun ist es möglich, dass man momentan partnerlos ist, aber all diese Dinge dennoch wahrnehmen möchte. Man möchte die Torgauer Landesgartenschau besuchen, man möchte auf die Firmenweihnachtsfeier. Kurzum, man möchte sich wenigstens einige Stunden im Leben so fühlen, als habe man eine Partnerin, eine Person, die auf Augenhöhe ist, kurzum eine Begleitung.



Keine Trophy-Partnerin

Aber Obacht: Eine Escortdame ist keine Trophy-Wife oder sonst irgendein „Schmuckstück“, mit dem man vor den anderen Leuten angeben kann. Das heißt, selbst, wenn man auf der Weihnachtsfeier der Firma mit der professionellen Begleiterin auftaucht, steht der Spaß, diese Person auszuführen und sie genauer kennenzulernen, im Fokus.



Vorbereitungen auf das Treffen

Vor dem Escort-Date stehen allerdings Vorbereitungen auf beiden Seiten an. Zunächst einmal wird durch die entsprechende Agentur eine Beratung stattfinden. Wie sehen die individuellen Interessen und Anforderungen an das Escort-Date aus? Was ist geplant und in welche Richtung soll es sich entwickeln? Immerhin müssen ja die Escort-Personen mit den Partnern harmonieren. Darauf wird immer wieder hingewiesen: Harmonie ist wichtig.

Ja, die Möglichkeit, dass das Date erotisch endet, ist eingepreist.

Allerdings gilt:



Nur, weil die Option des Geschlechtsverkehrs im Raum steht, heißt es nicht, dass dieser zwangsläufig erfolgen muss.

Die Begegnung mit den Models hat respektvoll und wertschätzend zu erfolgen. Abgesehen davon, dass man jedem Menschen mit einem Grundmaß an Respekt entgegentreten sollte, kann es auch durchaus sein, dass, unterschiedliche Arten von Wertschätzung auch in unterschiedlichen Dates münden.

Escort-Dates sind keine Prostituierten.